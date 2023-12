Szoboszlai ezúttal a cseréjével járult hozzá a Liverpool sikeréhez

A Crystal Palace négymeccses nyeretlenségi sorozattal a háta mögött várta a Liverpool elleni erőfelmérőt, míg Szoboszlai Dominikék csak egyszer kaptak ki a bajnoki idényben, a legutóbbi két mérkőzéséről győztesen távozott a Premier League-ben. A két csapat formája alapján tehát nem lehetett kérdés, hogy melyikük az esélyesebb a három pont megszerzésére.

Elliott gyönyörű gólja három pontot ért a Liverpoolnak Fotó: AFP/Adrian DENNIS

A Liverpoolnak viszont gyakran meggyűlik a baja a tabella alsó felébe tartozó alakulatokkal. Ez szombaton is megmutatkozott: az idő túlnyomó többségében a vendégeknél volt a labda, ám helyzeteket nem tudott kidolgozni. Erre pedig kis híján ráfizetett az első félidőben, de Jefferson Lerma lövésénél a sérülése után ezen a mérkőzésen visszatérő Alisson bámulatos védést mutatott be, majd szerencséje is volt, a kapufáról kifelé pattant a labda. Perc később ismét meleg volt a pite a Liverpoolnak. Jorday Ayew és Virgil van Dijk párharca után azonnal a tizenegyespontra mutatott Andrew Madley, hosszú videózás után azonban megváltoztatta a döntését, mert a helyzet előtt a Crystal Palace szabálytalanul szerzett labdát.

Szoboszlai már csak a kispadról látta a fordítást

A következő hasonló szituációt már nem úszta meg a Liverpool. Jarell Quansah találta el Jean-Philippe Mateta lábát, a megítélt büntetőt a sértett magabiztosan értékesítette. A Vörösök játéka ezután sem lett tetszetősebb, ezért Klopp folyamatosan variált, a 74. percben – az ezúttal is a kezdő tizenegyben helyet kapó – Szoboszlait is lehívta a pályáról. Ezután felgyorsultak az események: Ayew második sárgája miatt a 75. percben megfogyatkozott a Crystal Palace, néhány pillanat elteltével pedig már 1-1 volt az állás. Cody Gakpo ívelte középre a labdát, a Szoboszlai helyére becserélt Curtis Jones lekészítette Szalahnak, az egyiptomi szélső lövése egy védőn megpattanva talált utat a kapuba.

Amellett, hogy fontos gól volt, mérföldkő is Szalah számára: 150 alkalommal volt eddig eredményes a Premier League-ben, míg a Liverpool játékosaként már kétszáz gólnál tart.

GOAL! Crystal Palace 1-1 Liverpool (Salah)



•Mo Salah is just the fifth player in history to reach 200 Liverpool goals.



Legend. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/baEiHwueRK — Kîñgrêmÿ Ã Ghøšt (@itzkingremy) December 9, 2023

A Crystal Palace megpróbáltatásai ezzel nem értek véget. A VAR-ozás és az ápolások miatt maratonira nyúlt hosszabbítás első percében Harvey Elliott tizennyolc méterről a kapuba bombázott. Három perccel később Luis Díaz is betalált, de les miatt érvénytelenítették a gólt. Erre már nem is volt szüksége a Liverpoolnak, Alisson bravúrjára viszont igen, aki a meccs során másodszor, a 100. percben is megmentette a csapatát.

Nagy izgalmak árán 2-1-re győzött Jürgen Klopp együttese, amely a következő néhány órát biztosan a Premier League tabellájának élén tölti. Az Arsenal szombat este visszafoglalhatja az első helyet, ehhez viszont győznie kell a Villa Parkban, ami február óta egy csapatnak sem sikerült a PL-ben.

Premier League, 16. forduló:

Crystal Palace–Liverpool 1-2 (0-0)

gólszerzők: Mateta (57. – 11-esből), ill. Szalah (76.), Elliott (90+1.)

kiállítva: Ayew (75., Crystal Palace) szombat:

Brighton–Burnley 16.00 (tv: Mach 4)

Manchester United–Bournemouth 16.00 (tv: Spíler 1)

Sheffield United–Brentford 16.00

Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 16.00

Aston Villa–Arsenal 18.30 (tv: Spíler 1) vasárnap:

Everton–Chelsea 15.00 (tv: Spíler 1)

Fulham–West Ham United 15.00

Luton Town–Manchester City 15.00

Tottenham Hotspur–Newcastle United 17.30 (tv: Spíler 1)

Borítókép: Mohamed Szalah fontos gólt szerzett (Fotó: EPA/Daniel Hambury)