Szoboszlai Dominikék előtt hatalmas esély, ma a tabella élére ugorhatnak

A Crystal Palace jelenleg a 14. helyen áll a Premier League-ben, és a legutóbbi négy bajnokiján mindössze egy pontot gyűjtött, a Poolt pedig legutóbb 2017-ben tudta legyőzni, így nagy meglepetés lenne, ha a remek formában lévő Vörösök pontot veszítenének a Selhurst Parkban. Szoboszlai Dominikék nyolc meccse veretlenek a bajnokságban, szerdán 2-0-ra nyertek a Sheffield United otthonában – a második gólt honfitársunk szerezte –, sorozatban harmadik győzelmükkel pedig átvennék a vezetést a tabellán.

a Liverpool legutóbbi gólszerzője (Forrás: X/Liverpool FC)

Nagy meccs lesz az Aston Villa és az Arsenal összecsapása

Hogy meddig maradhatna a tabella élén, az nagy mértékben függ a szombat esti rangadótól, amelyen a szezon eddigi meglepetéscsapata, a nagyszerű formában lévő Aston Villa a listavezető Arsenalt fogadja. A birminghami együttest az a spanyol Unai Emery irányítja, aki korábban az Arsenal kispadján is ült, s vezetésével a Villa Park igazi erőddé vált: a házigazda csapat eddigi mind a hét bajnokiját megnyerte saját közönsége előtt úgy, hogy 24 gólt szerzett és mindössze ötöt kapott. Az Aston Villa ezen a héten a címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Manchester Cityt is legyőzte, így óriási önbizalommal várhatja az Ágyúsokat. Érdekesség, hogy amikor a Villa legutóbb tíz győzelemnél tartott a bajnokság ezen szakaszában, akkor meg is nyerte a sorozatot, az 1981-es bajnoki cím mindeddig az utolsó a klub dicsőséglistáján. Az Aston Villa a hazai, az Asenal pedig az idegenbeli tabellán áll az élen, Mikel Arteta tanítványai ráadásul sorozatban négy győzelemmel a hátuk mögött érkeznek a szombati mérkőzésre, amely izgalmas csatát ígér.