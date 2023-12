Hihetetlen, de a kigúnyolt védő lett a Premier League legjobb játékosa! + videó

Harry Maguire 2019-ben 87 millió euróért lett a Manchester United játékosa, az MU ennyit fizetett érte a Leicesternek, és az akkor 26 éves játékos a földkerekség legdrágább védőjének számított. A mértékadó Transfermarkt „csak” hetvenmillióra taksálta, 2021-ben már csak ötvenre, utána pedig meredeken zuhanni kezdett az értéke, jelenleg húszmillión áll. Maguire jó néhány kapitális hibával hívta fel magára a figyelmet, a szurkolók körében az élcelődések céltáblája lett, és a kezdőcsapatból is gyakran kiszorult. Érdekesség, hogy az angol válogatottban viszont továbbra is számítottak rá. Lisandro Martínez és Raphael Varane sérülése miatt aztán visszakerült a manchesteri kezdőcsapatba, és egyre többször bizonyítja, hogy helye van ott.

Maguire mind az öt ellenfelét legyőzte a szavazáson

Maguire a szurkolóknak, a klubjának és a csapattársainak is megköszönte

Amikor november végén a Premier League közzétette annak a hat futballisták nevét, akik a novemberi hónap legjobb játékosának járó díjért vannak versenyben, Maguire is köztük volt, ma pedig kiderült, hogy a szurkolók szavazatai alapján ő nyerte el a trófeát. S ha azt nézzük, hogy immár rendre végig a pályán van az MU-ban, s remek osztályzatokat kap, ez nem is olyan meglepetés. Ám ha azt vesszük alapul, hogy az utóbbi időben mennyien cikizték, mégiscsak az. A védő a díj átvétele után a szurkolók mellett köszönetet mondott klubjának és csapattársainak is, hangsúlyozva, hogy nélkülük nem nyerhette volna el a trófeát.

Mielőtt eldőlt volna, hogy ő lett november legjobb játékosa, Harry Maguire a Premier League novemberi álomcsapatába is bekerült. Az is érdekes, hogy ebben öt MU-játékos is van – három védő, és Maguire-é a legalacsonyabb osztályzat –, pedig a csapat csak a hatodik helyen áll a tabellán. A leguóbbi öt találkozóján négy győzelem és egy vereség a csapat mérlege.

Forrás: Whoscored.com

Ez az összeállítást viszont nem egy Maguire-rajongó készítette:

Borítókép: Harry Maguire a díjjal (Forrás: X/Manchester United)