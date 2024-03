Szilágyi Áron komoly ösztönzőt kapott, hogy Párizs után folytassa

Az elmúlt évtizedben az ország egyik legjelentősebb infokommunikációs cégévé váló 4iG Nyrt. egyre markánsabb szerepet kezd vállalni a hazai sporttámogatás terén is. Két héttel azt követően, hogy bejelentették az Egri Vízilabda Klub támogatását, az Origo két újabb bejelentésről számolt be. Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója ezúttal egy egyéni sportoló támogatását jelentette be, ő a kardvívás történetének egyetlen háromszoros egyéni olimpiai bajnoka, Szilágyi Áron, a vállalat ugyanis öt évre szóló együttműködési és támogatói megállapodást kötött a sportolóval, aki a jövőben a hamarosan megjelenő ONE márka nagykövete is lesz.

Ugyanitt elhangzott, hogy a cég életre hívta a 4iG Talent Programot, amelynek már most vannak fiatal támogatottjai, mint a Formula 4-ben szereplő tehetséges fiatal autóversenyző, Molnár Martin, a triatlonos olimpikon, Tokióban 7. helyen végző Bicsák Bence, valamint a szörfös (iQ Foil osztály) Szentiványi Sára.

– Az élsportolók első támogatói a szüleik, ez az én esetemben sem volt másként, a mai napig nem tudom, anyukám hogyan csinálta, hogy engem és a két testvéremet is hozta-vitte edzésre, edzésről. Ezért is nagy öröm, hogy egy olyan cég, mint a 4iG ehhez segítséget nyújt – mondta Szilágyi Áron, aki hozzátette, az ő sikereiben számos úgymond láthatatlan ember segítségének része van. – Ha mondhatom, az egész országnak szerepe van benne, annak, aki jegyet vesz egy versenyre, ugyanúgy, mint az edzőnek, a masszőrnek, az orvosoknak, de akár annak az asszisztensnek is, aki elindítja egy vizsgálat során a röntgengépet.