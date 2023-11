Szilágyi Áron hasonlóan gondolkodik, mint Novak Djokovics

A mentális egészség témája adta a felütését a kedd esti zárt körű eseménynek, amelyen lapunk is jelen volt. A háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kardvívó, Szilágyi Áron örömét fejezte ki, hogy ez a téma egyre többször kerül szóba a közbeszédben és a sportolók között is. Klasszisunk azt is felidézte, mikor hagyta abba két hétre a vívást. Szilágyi Áron elmondta a véleményét Milák Kristóf kálváriájáról is, az pedig, ahogy édesapaként elindul az edzőtáborokba és a versenyekre, nagyon hasonló a szerb teniszklasszis, Novak Djokovics hozzáállásához.

Szilágyi Áron (jobbra) és a francia Apithy asszója Algírban (Fotó: Eva Pavía via Magyar Vívó Szövetség)

– Tizenkét éve dolgozom sportpszichológusokkal – árulta el Szilágyi. Kiszámolható, hogy ekkor még első, 2012-es olimpiai bajnoki címe előtt jártunk időben. – Az első komoly problémám az volt, hogy mit kezdjek azokkal a versenyzőkkel, akik sokat reklamálnak, húzzák az időt, többet engednek meg maguknak, mint ami a fair play szabályai szerint adott lenne. Az első megoldási javaslat az volt, hogy én is viselkedjek így, de egy verseny után kiderült, hogy ez nem én vagyok. Ezt elfogadták a pszichológusaim, így az lett a megoldás, hogy akkor ne is legyek közönsége a színjátéknak, vonuljak hátrébb, és amikor a zsűrielnök visszaszólít, akkor visszamegyek.