– Nem én vívtam fantasztikusan, hanem a társaim – szerénykedett Szilágyi Áron. – Gémesi Csanád a japán és a francia csapat ellen ragadta magához a kormányrudat, a döntőben nehéz szituációban Szatmári András alkotott maradandót, nekem csak be kellett fejeznem a mérkőzéseket.

Szilágyi, valamint az idén tartalékként aranyérmes Decsi Tamás már 2007-ben, a legutóbbi vb-aranyérem alkalmával is tagja volt a magyar férfi kardválogatottnak. A következő cél nem is lehet más, mint a jövő évi, párizsi olimpián a bajnoki cím megszerzése, nem véletlen, hogy Szatmári örömszavaiban is előkerült már az a verseny.

– Most kijött belőlem, ami bennem van, mindig így kellene, és akkor minden versenyt megnyernénk csapatban, remélem, Párizsban is hasonlóan sikerül majd.

Az utolsó tus és az aranyünnep