Eldőlt, hogy Milák Kristóf újabb világversenyt hagy ki

Milák Kristóf legutóbb azt mondta, hogy a jövő évi párizsi olimpiára készül, addig semmi más nem foglalkoztatja. Komolyan gondolhatta a szavait, ugyanis továbbra sem versenyez. Más kérdés, hogy az utolsó információk szerint gyakorlatilag az edzéseket sem látogatja, ami miatt az edzője, Virth Balázs, Sós Csaba szövetségi kapitány és az úszószövetség elnöke, Wladár Sándor is komoly aggályokat fogalmazott meg, volt is ebből nagy földindulás, még Hosszú Katinka is beszállt a ringbe.

Milák Kristóf nem, de Márton Richárd ott lesz a bukaresti rövid pályás Európa-bajnokságon. Fotó: MTI/Derencsényi István

A lényeg azonban nem változott: a kiégéssel küzdő Milák Kristóf egyelőre nem erősíti a magyar válogatottat, nem szerepel a bukaresti rövid pályás Európa-bajnokságra nevezett úszóink névsorában sem. Pedig ez az év utolsó világversenye, így tehát a 200 pillangó királya 2023-ban az összes fontos versenytől távol marad.

Sós Csaba nyolc férfi és tizenkét női versenyzőt nevezett meg, akik a magyar válogatott keretét alkotják majd Bukarestben. Több mint húsz úszó szerepelt az előterjesztésében, de többen jelezték, hogy különböző okokból nem vállalják a versenyt. Hogy Milák is rajta volt-e Sós Csaba első listáján, de szólt, hogy nem utazik, vagy már eleve nem is számolt vele a kapitány, azt nem tudni.

Milák Kristóf mellett is lesznek nagy hiányzók

Az biztos, hogy a nyíltvízi válogatott két ásza, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid a rövid pályás Eb-t megelőző madeirai világkupára készülnek, ezért nem utaznak Bukarestbe, többen pedig inkább a nagy pályás versenyeket részesítik előnyben, hogy még idén teljesíteni tudják az olimpiai szintidőt. Ennek oka, hogy Sós Csaba szeptemberben kijelentette, januártól csak azok az úszók kapnak támogatást, akik rendelkeznek olimpiai szintidővel, noha azt elméletileg még jövőre is lehet teljesíteni.