A szövetségi kapitány sem tudja, mikor láthatjuk Milák Kristófot újra versenyezni

– Minden attól függ, hogy milyen állapotban lesz addig, hiszen hosszú kihagyás után viszonylag rövid ideje van a versenyig. Remélhetőleg indul, de erről végleges döntés még nem született – válaszolta Sós Csaba Milákról.

Hosszú Katinka? Neki is megvan a joga felkészülni

Szóba került egy másik magyar klasszis, Hosszú Katinka visszatérésének a kérdése is. A háromszoros olimpiai bajnok márciusban lett édesanya, de a visszavonulását nem jelentette be, és arról terjednek a hírek, hogy elkezdett edzeni.

– Mindenkinek megvan a joga felkészülni, ha ő úgy gondolja és hisz benne, akkor azt örömmel látjuk, szerencsére az úszás egy mérhető sportág, ha ő lesz a legjobb, akkor úszik, ha nem, akkor nem – reagált Sós Csaba szövetségi kapitány a Hosszú Katinka esetleges visszatéréséről szóló pletykákra.

Hosszú Katinka visszatéréséről nincs információ. Fotó: Illyés Tibor

Ha Hosszú és Milák esetleg nem is áll rajthoz a Világkupán a Duna Arénában, azt több mint negyven ország közel ötszáz úszója biztos megteszi. Lesznek köztük nagy sztárok is, mint az olasz világrekorder, Thomas Ceccon vagy a britek mellúszóklasszisa, Adam Peaty. Budapesten térnek vissza az orosz és a fehérorosz úszók is.

Visszatérnek az orosz és a fehérorosz úszók

Ahogy a legtöbb sportágban, úszásban is eltiltották az orosz és a fehérorosz sportolókat az Ukrajna ellen megindított háború miatt, ám szigorú feltételek mellett a budapesti Világkupán térhetnek vissza az érintett sportolók, ezt Szántó Dávid, a szervezőbizottság vezetője jelentette be. – Az úszósportot nemzetközileg is kiemelt figyelem övezi, ezért nagyon meg kellett fontolni, hogy milyen döntést hoznak ebben a kérdésben – jelezte Szántó Dávid. – A World Aquatics legfőbb döntéshozó testülete a legutóbbi ülésén elfogadta , hogy először Budapesten indulhatnak az eltiltott sportolók, és erre az európai szövetség is az áldását adta.

Szigorú feltételeknek kell megfelelniük az érintett úszóknak. Mindenekelőtt nem a nemzetük zászlaja alatt, hanem egyéni és független indulókként állhatnak rajthoz, nem kísérhetik őket csapattagok sem. Csak azok kapnak meghívást, akik korábban semmilyen háborút pártoló üzenetet nem tettek közzé, nem vettek részt azt támogató rendezvényen sem. Ezenkívül versenyszámonként csak egy úszójuk indulhat, akiknek az elmúlt két évben is folyamatosan át kellett esniük a szokásos és hiteles doppingellenőrzéseken.

Megszűnik a védettség elve, később derül ki az olimpiai névsor

Sós Csaba szövetségi kapitány bejelentette, hogy a 2024-es olimpia előtt változtatnak a korábban alkalmazott válogatási szisztémán. Eszerint megszűnik a védettség elve, június 27-ig lehet olyan időket úszni, amelyek alapján valaki bekerülhet az olimpiai csapatba. Sós Csaba azzal magyarázta a döntést, hogy a fukuokai világbajnokságon csak egyetlen női versenyző tudott egyéni csúcsot úszni, a férfiak közül pedig az a Kós Hubert állhatott a dobogó tetejére, aki főként annak köszönhette sikerét, hogy az Egyesült Államokban rengeteget versenyeznek.