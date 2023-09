Milák Kristóf nagy bejelentést tett: „Mindenkit kárpótolni fogok!”

Június 21-én jelentette be Milák Kristóf, hogy kihagyja az idei vb-t, mert belefáradt az úszásba fektetett rengeteg munkába és a fitalságának egy részét felemésztő évekbe. Később azt is mondta, hogy szeptemberig nem akar vizet látni, és bár arról egyszer sem ejtett szót, hogy a visszatérése kérdéses lenne, sokan tartottak tőle, a klasszis 23 éves korára szó szerint kiúszta magát.

Virth Balázs és Milák Kristóf újra együtt készül. Fotó: (Fotó: MTI/Kovács Anikó)

Mint azt lapunk előre jelezte, Miláknak szeptember 4-én kellett először edzésre jelentkeznie, ezt a dátumot jelölték ki a hosszú pihenője végének az edzőjével, Virth Balázzsal, aki vasárnap lapunknak megerősítette, hogy ebben nem történt változás, várja Milákot a Duna Arénában. A Magyar Úszószövetség a honlapján jelezte, hogy Milák valóban visszatért, és már az első edzésén is túl van.

– Visszatértem – jelentette ki a szövetség honlapján Milák. – Szükségem volt a szünetre, mert érzem, hogy most ismét készen állok a folytatásra, ugyanazzal, vagy még acélosabb akarattal is, mint bármikor korábban. Ismét érzem az éhséget, hogy olyan dimenzióit mutassam meg az úszásnak, amit eddig még nem. Kettőzött ambícióval kezdtem újra az edzéseket, beprogramoztam magam, tudom, hogy az első hetek, hónapok fájni fognak, de én választottam ezt az utat, és végigmegyek rajta. Párizsig, aztán még tovább is. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatását és megértését, azon leszek, hogy mindenkit kárpótoljak.

Kit és miért kellene pótolnia Milák Kristófnak?

Mint minden versenysport, az úszás is nagy mértékben függ az eredményektől. A fukuokai volt az első világbajnokság, amelyen az elmúlt tíz év leginkább meghatározó magyar úszója, Hosszú Katinka már nem indult, a sportág zászlóshajója immáron megkérdőjelezhetetlenül Milák Kristóf, aki gyakorlatilag az egyetlen aktív olimpiai bajnok úszónk – feltéve, hogy az anyai örömöket megélő Hosszú karrierjének a javát már befejezettnek tekintjük, noha a visszavonulását hivatalosan még nem jelentette be.

Fukuokában Milák visszalépésével nagy mértékben lecsökkentek a magyar éremszerzési esélyek. Végül Kós Hubert megmentette a válogatott becsületét, és 200 háton aranyérmet szerzett, de ez inkább meglepetés volt, mint előre kalkulálható siker. Milák pedig otthon pihent, miközben a távollétében a francia Léon Marchand győzött 200 pillangón, méghozzá 1:52,43-as idővel – a magyar úszó világcsúcsa 1:50.34, amit a 2022-es budapesti vb-n teljesített. Minimum egy, de valószínűsíthetően két arannyal (Milák a 200 mellett 100 pillangón is vb-címvédő volt) kevesebb lett a magyar termés Fukuokában. Kárpótlás alatt erre gondolhatott.

Mikor térhet visssza jelentős versenyen?

A fukuokai vb volt 2023-ban az év fő versenye úszásban, ősszel hagyományosan a rövid pályás viadalok zajlanak, ami Miláknak sosem volt a kedvence. Ennek ellenére adja magát, hogy a legjobb magyar úszók rajthoz álljanak a Világkupa október 20-22-én esedékes budapesti fordulójában a Duna Arénában. Amikor áprilisban bejelentették a magyar rendezést, Milák még lelkesen nyilatkozott róla: – Mindig különleges érzés a Duna Arénában úszni csúcskategóriás nemzetközi versenyen.

Most viszont nagy kérdés, hogy a visszatéréséhez ilyen közel vállalja-e a szereplést hazai közönség előtt. Jövőre februárban Dohában rendezik a következő vizes vb-t, de Sós Csaba szövetségi kapitány korábban azt sem tartotta kizártnak, hogy a magyar csapat ezt a versenyt elengedi, mert egy évben csak egyszer lehet csúcsformába kerülni, és 2024-ben a párizsi olimpia a legnagyobb cél. Milák is erre készül, szerinte még három-négy olimpiai arany benne lehet a pályafutásában, ebből kettőt meg is szerezhetne jövő nyáron.

Borítókép: Milák Kristóf visszatért, és már a párizsi olimpiát célozza meg (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)