Szilágyi Áron arról beszélt, mi robbanthatja szét világbajnok kardcsapatunkat

Egyéniben két bronzérem jutott versenyzőinknek a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron (kard – Algír) és a világbajnok Koch Máté (párbajtőr – Bern) révén, csapatban a női kardozók (Battai Sugár, Pusztai Liza, Szűcs Luca, Katona Renáta – Algír) és a férfi párbajtőrözők (Koch, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid, Siklósi Gergely) egyaránt harmadikok, a férfi kardozók (Szilágyi, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás) negyedikek lettek. (Ne feledjük, idén a milánói világbajnokságon Koch Máté, valamint férfi- és női kardcsapatunk is aranyérmes lett.)

Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Decsi Tamás és Szatmári András. Forrás: MVSZ

Boczkó Gábor: Nem szabad hátradőlni

– Egyéniben és csapatban egyaránt szerepelhettünk volna kicsit jobban, de a szezon elején tartunk, kicsit „álmosabbak” voltak talán férfikardozóink is. A legfontosabb feladatunkat azonban tökéletesen megoldottuk. Abban a három fegyvernemben, ahol reális az esélyünk a kvótaszerzésre, ott megerősítettük a helyünket. Sőt az eredmények úgy alakultak, hogy férfipárbajtőrben és kardban, valamint női kardban inkább csak matematikai esély van arra, hogy lemaradjunk az olimpiáról, ahogy számolgattuk a ranglistákat, hajszálnyira vagyunk a kvótától. Hátradőlni azonban nem szabad, a következő feladat az, hogy olyan pozícióba maradjunk, hogy Párizsban, a legjobb nyolc között verhető ellenfeleket kapjanak csapataink – szögezte le Boczkó Gábor szövetségi kapitány a Magyar Vívószövetség honlapján.

Boczkó Gábor azt is elmondta, hogy ugyanakkor a hét vége másik két fegyvernemében, női párbajtőrben és férfitőrben még messzebbre kerültünk a kvalifikációtól. A hét végén női párbajtőrözőink a kilencedik, a férfitőrözők a tizenötödik helyen zárták a világkupa-versenyüket.

– A fegyvernemek legjobbja, Kun Anna és Dósa Dani sérülés miatt nem vívhatott, és ez megpecsételte az helyzetünket. Azt gondolom, megalapozottan kijelenthető, hogy három fegyvernemben ott leszünk Párizsban, a másik háromban ehhez nagyon nagy bravúrra, bravúrokra lenne szükség a hátralévő három kvalifikációs versenyen. A realitás azonban inkább az, hogy itt az egyéni kvóta megszerzésében kell gondolkoznunk, s erre jók az esélyeink.

Szilágyi Áron az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta, nagy motivációt jelent számára, hogy a csapattal felállhasson a dobogó legfelső fokára a jövő évi párizsi játékokon.

Szilágyi Áron: Vannak fiatalok is, akik szeretnének bekerülni a válogatottba

– Ez az egyetlen cím, ami még hiányzik a vitrinemből, és nagyon erős ösztönző az, hogy a csapattal ott álljunk a dobogó felső fokán, és a többiekkel közösen éljük meg ezt a hatalmas élményt. Ezért dolgozunk nap mint nap, és látom azt a többieken is, hogy ez tüzeli és hajtja őket – mondta Szilágyi Áron.

Olimpiai bajnokunk kiemelte, hogy a csapat dinamikáját tekintve olyan négyes állt össze, amelyben a vívók pontosan tudják, hogy mi a szerepük, de vannak fiatalok is, akik szeretnének bekerülni a válogatottba. Ehhez elmondása szerint talán Rabb Krisztián áll a legközelebb, továbbá Horváth Gergőt is megemlítette. Szilágyi szerint a következő fél év dönt a csapat összetételéről, hogy a „megszokott” négyes lehet a legerősebb vagy sikerül betörni valamelyik fiatalnak. Jelezte, hogy szerencsére ezt nem az ő feladata eldönteni.

A világklasszis vívó arra is kitért, hogy a versenyzés mellett alapvetően érdeklődik a sportolói érdekképviselet kérdése iránt. Nyolc évet töltött a nemzetközi szövetség (FIE) sportolói bizottságában, illetve van egy saját, civil kezdeményezése is, a magyar élsportolók érdekvédelmi fóruma, amelyet a menedzsmentjével hozott létre. Ezért kifejezetten örül annak, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság az ő pályázatát választotta ki és nyújtotta be a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Elmondása szerint most az a feladata, hogy a jövő évi párizsi játékokig kicsit lobbizzon, erre a hazai rendezésű kvalifikációs tornákon is remek lehetősége nyílik majd.

Borítókép: Pusztai Liza, Szűcs Luca, Katona Renáta és Battai Sugár nagyon örült a harmadik helynek (Forrás: MVSZ)