Djokovics óvatosan káromkodik, Alcaraz aggódhat + videó

A szerb klasszis arról is beszélt, milyen jó a kapcsolata edzőjével, Goran Ivaniseviccsel, akire gyerekként felnézett. A horvátok wimbledoni bajnoka többek között abban is hasonlít tanítványára, hogy a pályán ő sem mindig tudta kordában tartani az érzelmeit.

– Ebből a szempontból abszolút megért engem. Ugyanakkor a szerb és a horvát tenisz elmúlt harminc évben elért sikerei miatt ma már a bírók többsége megérti a káromkodásainkat, úgyhogy trükközni kell ilyenkor, szlenget használok. Persze a pillanat hevében ez nem mindig jut eszembe.

Djokovics idén az ATP-vb-re és a Davis-kupára hajt, teljes pályafutása szempontjából viszont a Grand Slam-tornákat tartja a legfontosabbnak. Huszonnégy sikerrel már most is ő tartja a csúcsot, a US Open után pedig Ivanisevic arról beszélt, hogy Djokovics a 2028-as olimpián is játszana még, addig a GS-rekordot is tovább javíthatja.

– A szurkolóim már a huszonöt, sőt a harminc sikert vizionálják, de azért ez nem ennyire egyszerű. Néha úgy érzem, hogy a macskákhoz hasonlóan kilenc életem van, de minden Grand Slam-versenyen elveszítek egyet, erőnlétileg, érzelmileg és mentálisan is rengeteg energiát emészt fel egy ilyen torna – hangsúlyozta Djokovics.

