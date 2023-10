Alcaraz elvérzett, Medvegyev boldog, Djokovics pihen

A Grand Slam-versenyeken és a legtöbb mestertornán is magától értetődik, hogy a világ legjobb teniszezői harcba szállnak a trófeáért. Az alacsonyabb besorolású és díjazású versenyeken már néhány nagy névnek is örülnek a szervezők, ehhez képest a pekingi ATP 500-as torna indulóinak névsora minden várakozást felülmúlt. A világranglista első tíz helyezettje közül nyolc is a mezőny tagja volt, csupán a világelső Novak Djokovics és az amerikai Taylor Fritz volt kivétel. S a legjobbak valóban csúcsformában érkeztek, az egyik elődöntőben az előző évezred végén született generáció két élharcosa, Danyiil Medvegyev és Alexander Zverev csapott össze, a másik ágon a 2000-es évek elején született két nagyágyú, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner feszült egymásnak.

Carlos Alcaraz első kiemeltként az elődöntőig jutott Pekingben (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Medvegyev döbbenetes elütései

Elsőként Medvegyev és Zverev vívott meg egymással. A két játékos idén ötödször, karrierjük során már tizenhetedik alkalommal játszott egymás ellen, s bizony volt rá példa, hogy igen feszült hangulatban ért véget kettejük összecsapása.

Ezúttal szerencsére nem a viták játszották a főszerepet, hanem a tenisz, és főleg Medvegyev elütései. Az alábbi videón csak sejtjük, honnan jött vissza a labda.

Medvegyev az első szettet is éppen egy elütéssel zárta le, a meccset pedig 6:4, 6:3-ra nyerte meg, majd kedélyesen elbeszélgetett Zverevvel a hálónál.

– Kicsit szerencsés ütés volt, ilyet nem üt be tízből tízszer az ember, egy jó napon talán ötször – mondta az elütésről Medvegyev, amellyel megnyerte az első játszmát. A győzelem azonban egyáltalán nem a szerencsén múlt. – Nagyon elégedett vagyok a játékommal. Kevés lehetőségünk volt, de én jobban szerváltam Zverev bréklabdáinál, mint fordítva.

Alcaraz elvesztette a fontos pontokat Sinner ellen

A másik elődöntőben a wimbledoni bajnok jobban kezdett, Alcaraz 2-0-ra vezetett és labdái voltak a dupla brékelőnyhöz Sinner ellen. Az olasz azonban kiegyenlített, s végül tie breakben megnyerte az első játszmát.

A két fiatal sztár egymás után játszotta a hihetetlenebbnél hihetetlenebb labdameneteket, de a fontos pontokat szinte mindig Sinner nyerte, aki végül meglepően sima, 6:1-es játszmával zárta le a rangadót.

Sinner az első teniszező, aki eljutott négy győzelemig Alcaraz ellen, 4-3 a mérleg az olasz javára az ATP Touron, Medvegyev ellen viszont sokkal rosszabb helyzetből várja a döntőt, az orosz eddig mind a hat találkozásukkor legyőzte Sinnert. Azaz az orosz nemcsak saját formája, hanem a másik elődöntő alakulása miatt is boldog lehet.