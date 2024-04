Ancelotti furán reagált Bellingham góljára, Xavi kifakadására pedig röviden + videó

A La Liga 32. fordulójában a Real Madrid hazai pályán úgy nyert 3-2-re a Barcelona ellen , hogy 1-0-ra és 2-1-re is a katalánok vezettek, a királyi gárda győztes gólját pedig a 91. percben vágta be. A vendégek bosszúságát fokozza, hogy 1-1-es állásnál talán Lamine Yamal is érvényes gólt szerzett, de ez már soha nem derül ki, mert a spanyol bajnokságban a topligák közül egyedüliként nem alkalmazzák a gólvonaltechnológiát. A felvételekből pedig nem derül ki egyértelműen, hogy Andrij Lunyin a gólvonalhoz képest pontosan honnan ütötte ki a labdát az ominózus esetnél. A katalánok szerint a gólvonal mögül, de mivel erre nincs perdöntő bizonyíték, a játékvezető nem ítélt gólt. A Barcelona vezetőedzője, Xavi a találkozó után szégyenletesnek nevezte az esetet, és azt mondta, hogy ők érdemelték volna meg a győzelmet.

Carlo Ancelotti (Forrás: X/Real Madrid C. F.)

Ancelotti: Nagy az előnyünk, de nem dőlhetünk hátra

– Nem kívánom kommentálni Xavi szavait, mindenkinek megvan a saját véleménye. Kiegyenlített, küzdelmes mérkőzést játszottunk, a Barcelonának is voltak jó időszakai, ahogy nekünk is. Az utolsó energiánkat mozgósítva sikerült nyerünk, így hatalmas lépést tettünk a bajnoki cím megnyerése felé. Nagy az előnyünk, de nem dőlhetünk hátra – nyilatkozta Carlo Ancelotti.

A Real Madrid trénere arról is beszélt, hogy szerinte mi volt a döntő momentum a találkozón:

– Amikor 2-2 lett az eredmény, a Barcelona feltolta a játékosait, ezzel pedig megbomlott az egyensúly a játékrendszerében. Ezt már akkor is kihasználhattuk volna, amikor Lunyin indítása után Vinícus helyzetbe került. A végén aztán Bellingham jókor érkezett, és mivel már régen szerzett gólt, ez neki is nagyon fontos találat.

Most over the top Ancelotti celebrationpic.twitter.com/Xy8BJOQvtx — Managing Madrid (@managingmadrid) April 22, 2024

Érdekes jelenet volt, hogy amikor Jude Bellingham megszerezte a Real Madid győztes gólját, a kispadról mindenki szaladt ünnepelni, Carlo Ancelotti viszont sarkon fordult, mintha a csapatából valaki öngólt rúgott volna… A lefújás után azonban már ő is a pályán ünnepelt a csapatával.