Jürgen Klopp megindokolta, miért nem kezdett Szoboszlai: „Utálom ezt”

Jürgen Klopp liverpooli időszaka végéhez közeledik, mindössze öt bajnoki meccse maradt, mielőtt az idény végén elhagyja a Vörösöket. A hajrára jó héttel fordult rá a Liverpool: csütörtökön az Atalanta otthonában 1-0-ra nyert (igaz, az Európa-liga elődöntőjéhez ez sem volt elég), vasárnap pedig a Fulham vendégeként 3-1-re. Jürgen Klopp alaposan felforgatta csapatát a két meccs között, és ez példáján is jól érzékelhető: míg az olaszok ellen a magyar futballista kezdőként bő egy órát kapott, a Fulham elleni Premier League-meccsen mindössze a 86. percben léphetett pályára.

Az Atalanta elleni kezdőn hat helyen is változtatott Jürgen Klopp, többek között Szoboszlai Dominik is kikerült. Fotó: MTI/EPA-ANSA/Michele Maraviglia

Messze nem Szoboszlai volt az egyetlen, aki kikerült a kezdőcsapatból az El-meccshez képest, Jürgen Klopp hat helyen is változtatott.

– Mondtam a mérkőzés előtt is, hogy utálom ezt, hogy több meccsre előre gondolkozzam, de mégsem tehetek mást. Három nap múlva újra meccsünk van, meglátjuk, akkor ki kerül a kezdőbe – mondta Jürgen Klopp, akinek néhány kulcsjátékos visszatérésével mostanra könnyebb lett a dolga a rotációval, mint az év elején volt, amikor igazán komoly sérüléshullám sújtotta a Liverpoolt.

Jürgen Klopp tippelt a Manchester City meccsére

A győzelemmel a Liverpool pontszámban ismét beérte az Arsenalt a tabella élén. A Manchester City egy ponttal kevesebbet gyűjtött két riválisánál, viszont eggyel több bajnoki mérkőzést vív még az idény hátralévő részében.

– Az Arsenal nyert tegnap, a Manchester City is meg fogja nyerni az elmaradt meccsét, úgyhogy nekünk is mérkőzéseket kell nyernünk – mondta Klopp, aki összességében elégedett volt a Fulham elleni teljesítménnyel. – A Fulham általában több gondot okoz nekünk, jó teljesítményt nyújtottunk. Nyolcvan percen át nagyszerű meccset játszottunk, csak az első félidő utolsó tíz percével nem voltam elégedett, amikor a gólt is kaptuk.