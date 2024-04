Ötven éve Trabanttal támadta meg az Újpest a Mercedest

Annak ellenére is, hogy a bajorok nyögvenyelősen jutottak el idáig: a svéd Advidabergst csak tizenegyesekkel verték ki, a keletnémet Dynamo Dresden ellen többször is meglegyintette őket a kiesés szele, de végül 7-6-os összesítéssel ezt az akadályt is vették, a negyeddöntőben pedig idegenben vereséget szenvedve téptek túl a bolgár CSZKA Szófián.