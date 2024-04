A másodosztályba igazolt a magyar válogatott labdarúgó

A korábban több külföldi és magyar klubban is megfordult Futács Márkó 2023 szeptembere óta volt csapat nélkül, ám most a szezon végéig, az NB II-ben 26 forduló után a 12. helyen álló Budapest Honvéd keretéhez csatlakozik.

Régóta szerették volna megszerezni

– Futács Márkó már nyáron is célkeresztben volt nálunk, akkor még másként alakultak a dolgok, most azonban adódott egy lehetőség, így kimagasló tudású játékost hozhattunk Kispestre. Reményeink szerint a Honvéd egészségügyi stábjának segítségével hamarosan formába lendül és fokozatosan egyre többet játszhat. Hiszünk benne, hogy Futács Márkó hosszú távon is a klub segítségére lesz, első körben nyárig, aztán a szezon végeztével közösen döntünk a folytatásról – nyilatkozta a kispesti klub honlapjának Kun Gergely, a Budapest Honvéd ügyvezetője.

– Nagyon boldog vagyok és hálás a Honvédnak, hogy megkaptam a lehetőséget. Rendkívül motiváltnak érzem magam, szeretnék minél hamarabb játszani, a pályán és a pályán kívül is segíteni a csapatnak. A legfontosabb, hogy minél hamarabb pályára lépjek és minél többet játsszak a szezon végéig, hozzájárulva ahhoz, hogy pozitívan zárjuk a bajnokságot – mondta Futács Márkó.

Sokfelé vezetett az út a korosztályos vb-bronzéremtől

Futács Márkó legutóbb az MTK-ban szerepelt (31 bajnokin 16 gólt szerzett) 2022 őszének második felét sérülés miatt hagyta ki (egy meniszkuszciszta volt a térdében), 2023 januárjában megoperálták, majd áprilisban térhetett vissza, míg szeptemberben közös megegyezéssel bontott szerződést a kék-fehérekkel. A támadó teljesen egészséges, de a csapatedzések és a meccsterhelés még hiányzik, a cél, hogy fokozatosan lendüljön játékba, egyre több lehetőséget kapva, s a tervek szerint néhány héten belül léphet először pályára – olvasható a Honvéd honlapján.

Futács Márkó legutóbb az MTK-t erősítette. Fotó: Kovács Anikó

Futács tagja volt a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon bronzérmet szerzett magyar csapatnak. A támadó 2014-ben három mérkőzésen lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban, a korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila Finnország, Izland és Albánia ellen szavazott neki bizalmat. Futács Magyarországon és külföldön is több klubban megfordult: itthon a III. Kerületnél és a Ferencvárosnál nevelkedett, később játszott a Diósgyőr, a Fehérvár, a Zalaegerszeg és az MTK színeiben is, míg légiósként Németországban, Angliában, Horvátországban, Törökországban és Szlovéniában is szerepelt.



