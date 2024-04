Vezetőedzőként segíthet eltüntetni az osztálykülönbséget az ötszörös kupagyőztes Gera Zoltán

A 97-szeres magyar válogatott korábbi labdarúgó, Gera Zoltán játékos-pályafutásában különleges helyet foglal el a hazai kupasorozat. A 2016-os Európa-bajnokságot is megjárt Gera 2003 és 2017 között a Ferencváros színeiben öt alkalommal ünnepelhetett kupagyőzelmet, gólt szerzett a 2004-es és a 2016-os fináléban is, sőt nyolc évvel ezelőtt az ő gólja döntötte el a Fradi és az Újpest döntőjét. Akinek ötször is megadatott a kupagyőzelem, az biztosan sok különleges emléket őriz a sorozatról.

Gera Zoltán eredményes múltra tekinthet vissza a Magyar Kupában. Fotó: Illyés Tibor

Próbálja az elképzelései szerint alakítani a csapatot

– Mind az öt kupagyőzelem különleges volt és fontos. Egy játékos számára mindig nagy élmény kupadöntőben szerepelni, ha sikerül nyerni, az még jobb. Nem tudok különbséget tenni a kupagyőzelmek között, de azok a finálék még különlegesebbek számomra, amelyeken gólt is szereztem – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére Gera.

Az angol élvonalbeli együtteseket, a West Bromwich Albiont és a Fulhamet is megjárt futballistából lett edző korábban dolgozott a magyar felnőttválogatott másodedzőjeként és az U21-es együttes szövetségi edzőjeként is, 2024 februárjában viszont klubnál kapott munkát, átvette a másodosztályban szereplő Vasas FC irányítását. Amint azt székfoglalójában elmondta, foglalkoztatta a gondolat, hogy a trénerként megszerzett tudását egy klubcsapatnál is kamatoztassa. Gera irányításával a Vasas tizenegyespárbaj után búcsúztatta az alacsonyabb osztályú Mezőörs együttesét a Mol Magyar Kupából, majd három győzelmet és egy döntetlent ért el az NB II-ben, ezzel versenyben van a feljutást érő első két pozíció valamelyikéért.

– Jól érzem magam a Vasasnál, minden pozitív, jó dolgozni a játékosokkal. Próbálom az elképzeléseim szerint alakítani a csapatot. A stabilitás fontos, ez az alapja a sikereknek. Nagyon fontos a csapat és a játékosok egyéni tudása – mondta el lapunknak Gera.

A Vasas már Gera Zoltán vezetésével jutott tovább az MK előző köréből. Fotó: Krizsán Csaba

Jó erőfelmérő lesz a kupameccs

A Mol Magyar Kupa 2023/2024-es kiírása már a negyeddöntőnél jár, szerdán újabb két együttes csatlakozik az elődöntő mezőnyéhez. A játéknap korábbi, 17.15-kor kezdődő mérkőzésén az élvonalbeli tagságra hajtó Vasas az Illovszky Rudolf Stadionban fogadja az OTP Bank Liga jelenlegi második helyezettjét, a Paksi FC-t.

– Ez jó teszt lesz nekünk, megmutathatja, hol tartunk, hiszen nagyon jó csapattal találkozunk. Szeretnénk eltüntetni a két osztály közötti különbséget, én is kíváncsi vagyok, hogyan alakul a mérkőzés – nyilatkozta ezzel kapcsolatban Gera Zoltán, akitől azt is megkérdeztük, melyik a fontosabb cél: a feljutás kivívása vagy a minél eredményesebb kupaszereplés? – A legfontosabb a feljutás kivívása, de minden meccset meg szeretnénk nyerni, természetesen a kupa is nagyon fontos. Minden meccsen a maximumot akarjuk elérni, ez lesz a célunk a Paks ellen is.

Az osztálykülönbség és az OTP Bank Liga tabelláján elfoglalt második helyezés alapján a paksiak tűnnek esélyesebbnek, ám van néhány tényező, ami a Vasas számára reményt adhat. A Paks három forduló óta nyeretlen az NB I-ben – a Debrecen elleni döntetlenje után kikapott a Diósgyőrtől, legutóbb pedig az Újpesttől is –, ráadásul vasárnap a Ferencváros vendége lesz, így nem kizárt, hogy inkább a hétvégére tartalékolja majd együttese erejét. Emellett a kupa versenykiírásának megfelelően az alacsonyabb osztályban szereplő Vasas lesz a pályaválasztó.

Cikkünk megjelenésének idején még csak a Kisvárda mondhatja el magáról, hogy bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe. A Vasas–Paks után következő másik szerdai kupanegyeddöntő is parázs csatát ígér, a Diósgyőr a Ferencvárost fogadja 20 órai kezdettel. Az előzetes várakozásoknak megfelelően telt ház várható, azaz a bérletesekkel együtt közel 12 ezren szurkolhatnak a helyszínen a döntőnek is beillő rangadón.

Mol Magyar Kupa, negyeddöntő Kedd Kisvárda–MTK Budapest 3-2 Szerda 17.15: Vasas (NB II)–Paks 20.00: Diósgyőr–Ferencváros Csütörtök 20.45: Nyíregyháza (NB II)–Kecskemét. A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

