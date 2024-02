Gera Zoltán elhagyta az U21-es válogatottat egy klub kedvéért

A 97-szeres válogatott Gera Zoltán a Pécsi MFC (1997–2000), a Ferencváros (2000–2004; 2014–2018), a West Bromwich Albion (2004–2008; 2011–2014) és a Fulham (2008–2011) labdarúgója volt, visszavonulása után az FTC stábjában dolgozott Szerhij Rebrov mellett, majd 2019. június 7-től az U21-es válogatott szövetségi edzője volt. Erről a posztjáról most távozik – adta hírül hétfő délután a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos honlapja.

Gera Zoltán és Csizmadia Csaba Angyalföldön is együtt dolgoznak. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

– Nagyon hálás vagyok, hogy közel öt éven keresztül a szövetségnél dolgozhattam, és pályakezdő edzőként rám bízták az U21-es csapat irányítását – idézi az Mlsz.hu Gera Zoltánt. – Kettős feladatom volt a válogatott mellett, a játékosok egyéni fejlesztése mellett az eredményesség javítása is szempont volt. Rengeteget tanultam a szövetségnél eltöltött időszak során, és remélem, én is hozzá tudtam járulni a válogatottban megforduló labdarúgók fejlődéséhez. Az elmúlt időszakban több megkeresést is kaptam, és most azért döntöttem a váltás mellett, mert szeretnék klubcsapatnál, napi gyakorlati munkát végezni, amelyhez ez a lehetőség, a Vasas kerete ideális számomra.