USA–EU-vámmegállapdás: nem lélegezhet fel az euópai autóipar

Az európai autógyártók, mint a BMW, a Mercedes-Benz és mások nyereségét együttesen akár négymilliárd euróval is javíthatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vasárnapi megállapodás – írja a Világgazdaság.

A Bloomberg Intelligence által közzétett elemzést a befektetők is oszthatják, hiszen hétfőn az európai autógyártók részvényei zöldben kezdték a kereskedést, miután a kontinensen gyártott autók vámja az eddigi 27,5 százalékról 15 százalékra csökkent.

A BMW és a Mercedes további könnyebbségre is számíthat, miután amerikai gyáraikból évi 185 ezer járművet exportálnak.

A megállapodás a Mercedes, a BMW, a Porsche és a Volvo fontos piaca kapcsán is segíti a tisztánlátást. Az autóipari szereplők Trump áprilisban bejelentett vámjai óta több milliárd dolláros pluszköltségről számoltak be, miközben az ellátási láncok bonyolultságára figyelmeztettek, így több európai autógyártó is mérsékelte idei évre vonatkozó profitvárakozását – idézi fel a Bloomberg.

Matthias Schmidt autóipari elemző szerint a legjobb megállapodás született egy rossz helyzetből, ezért úgy véli, a német és svéd autóipari cégvezetők most könnyebben alhatnak, mint az elmúlt hetekben bármikor.

Azonban azt is érdemes figyelembe venni, hogy

a 15 százalékos vámszint továbbra is jóval magasabb, mint a Donald Trump beiktatása előtti 2,5 százalék, így az európai autógyártóknak is mérlegelniük kell, hogy árat emelnek vagy áttelepítik a gyártás egy részét az Egyesült Államok területére.

Különösen ahhoz képest sok a 15 százalékos vámszint, hogy a legtöbb európai autógyártó haszonkulcsa egy számjegyű mértékű.

A megállapodást a Német Iparszövetség is bírálta, sőt egyenesen katasztrofálisnak nevezte azt. A megállapodás nem a megfelelő kompromisszum, és katasztrofális jelzést küld az Atlanti-óceán mindkét partján szorosan összefonódó gazdaságoknak – fogalmaz közleményében a Német Iparszövetség (BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) közleménye, amelyben az Amerika–EU-vámmegállapodásra reagálnak.

Az EU a szervezet szerint fájdalmas vámokat fogad el, mert még egy 15 százalékos vámtétel is jelentős negatív következményekkel jár.