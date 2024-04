Szevikjan a Fradi új csillaga és megmentője + videó

Nem látszott az osztálykülönbség, a Nyíregyháza rögtön a meccs kezdetétől a Ferencváros egyenrangú ellenfele volt. Az első félidő nem hozott gólt, a második félidő elején a Fradi előnybe kerülhetett volna. Varga Barnabás harcolt ki büntetőt, amit aztán ki is hagyott. A 68. percben jött a hideg zuhany, vezetést szerzett a Nyíregyháza. Az ex fradistsa Nagy Dominik ívelt középre, a lepattanót egy másik ex fradista, a zöld-fehérek utánpótlásában nevelkedett Kovácsréti Márk – aki amúgy unokája – vágta be (1-0).

Varga Ádám védéseire is szüksége volt a Fradinak a győzelemhez. Fotó: Kelet-Magyarország/Gazdag Mihály

A gól után a Ferencváros nyomasztó mezőnyfölénybe került, s meg is fordította a találkozót. A 85. percben Ibrahim Cissé egyenlített (Varga Barnabás készítette le neki szépen a labdát), majd a 89. percben a negyedórával korábban csereként beállt örmény Edgar Szevikjan megismételte a DVTK elleni alakítását, jobbról befelé cselezett, majd nagy gólt rúgott. Más kérdés, lehet, hogy lesen kapta a labdát, de hát a Magyar Kupában nincs VAR...

A Nyíregyházának az utolsó percekben még volt lehetősége egyenlíteni, de Varga Ádám, miként a mérkőzés során többször is, nagyot védett.

A Ferencváros tehát 2-1-re győzött, bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, ahol – csakúgy, mint két éve – a Paks lesz az ellenfele. A döntőt május 15-én a Puskás Arénában játsszák.

A Nyíregyháza nyilván csalódott, de az egész idényre visszatekintve, nem is vitás, bravúros teljesítményt nyújt. Utcahosszal vezeti az NB II-t, már e hét végén bebiztosíthatja a feljutását és a Magyar Kupában is a legjobb négyig menetelt, ahol a Fradi csak vért izzadva múlta felül.