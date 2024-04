Xavi először utalt rá, hogy megváltoztathatja a döntését

A napokban a spanyol sajtó arról számolt be, hogy a Barcelona már megtalálhatta az idény végén távozni kívánó Xavi utódját Rafa Marquéz személyében, de talán mégsem lesz szükségük a katalánoknak új vezetőedzőre. Xavi január végi bejelentése óta állította, hogy semmi esetre sem változtatja meg a döntését, és távozik a Barcától, hiába tesz meg mindent a klub vezetősége azért, hogy meggyőzze a maradásról. A spanyol sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a tréner döntése talán nem végleges, bizonyos feltételek teljesülése mellett megfontolná, hogy a csapatnál folytassa.

A Barcelona a PSG elleni csatát elveszítette, de Xavit talán nem fogja (Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti)

Közben olyan pletykák is felmerültek, hogy a Bajnokok Ligájából való kiesés után már az elnökség sem akarja minden áron megtartani Xavit, és még az is előfordulhat, hogy az edző már a jövő héten távozik. Erre a szóbeszédre is reagált Xavi a Real Madrid elleni vasárnapi rangadót (21.00, tv: Spíler 2) felvezető sajtótájékoztatóján.

– Nem tárgyalunk a jövőmről a jövő héten. Senki sem szólt nekem. De egyébként sem én vagyok fontos, hanem a klub, a La Ligában van még tennivalónk. Lesz időnk arra, hogy beszéljünk, ha szükség lesz erre – mondta a Barcelona vezetőedzője, aki utolsó mondatával először utalt arra, hogy esetleg tárgyalna a közös jövőről.

Xavi elismerte a Real Madrid teljesítményét

Míg a Barcelonát a Paris Saint-Germain kiejtette a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, addig a katalánok következő ellenfele, a Real Madrid nagy csatában búcsúztatta a címvédő Manchester Cityt. A királyi gárda játékát érte némi kritika, mert a szerdai mérkőzés nagy részében az angolok voltak fölényben. Xavi nem értett egyet a kritikus hangokkal, szerinte a Real Madrid tökéletesen megoldotta a feladatát.

– A Real Madridnak védekeznie kellett a Manchester City, a világ legjobb csapata ellen. Megtették, amit kellett, és nagyon jól védekeztek. Az idénybeli egymás elleni mérkőzéseinken (2-1-re és 4-1-re győzött a Real – a szerk.) is remekül teljesítettek – dicsérte Xavi csapata vasárnap esti vendéglátóját.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.