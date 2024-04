Guardiola tanácsa nem vált be a Barcánál, mégis megtalálhatták Xavi utódját

Barcelonában még mindig abban reménykednek, hogy sikerül Xavit meggyőzni a folytatásról. Mint ismert, a katalán vezetőedző január végén jelentette be, hogy a rá nehezedő médianyomás miatt az idény végén elköszön a csapattól. Azóta erőre kapott az addig botladozó Barca, sorra nyeri a meccseit, de Xavi bizonygatta, hogy a jó eredmények ellenére sem marad. Viszont a spanyol sajtó pedzegette, hogy bizonyos feltételek mellett elképzelhető, hogy a tréner meggondolja magát.

Roberto de Zerbi nem néz új állás után. Fotó: EPA/Fabio Frustaci

A katalán klubnál tehát minden erejükkel azon vannak, hogy meggyőzzék őt, egyelőre kivárnak, közben persze körbenéztek a piacon, ha mégsem sikerülne megvalósítani a tervüket. A Barcelona egykori vezetőedzője, Pep Guardiola nagyra tartja Roberto de Zerbit, ezért őt javasolta a posztra. A gránátvörös-kékek ennek hatására fel is vették a kapcsolatot az olasz szakemberrel, de várhatóan nem ő lesz Xavi utódja. A Brighton vezetőedzője ugyanis a Premier League-ben képzeli el a jövőjét, arról nem is beszélve, hogy 2026 nyaráig szerződés köti az angol klubhoz, a Barcelona pedig nem szívesen fizetné ki a kivásárlási árat, nagyjából 14 millió eurót. Bár De Zerbinek nem a Barca lett volna az egyetlen kérője, a Liverpoollal és a Bayern Münchennel is összeboronálták, könnyen megeshet, hogy egyik klubtól sem kap ajánlatot.

A Barcelona pedig spanyol sajtóértesülések szerint házon belül oldhatja meg Xavi pótlását, amennyiben az edző valóban távozik. A spanyol harmadosztályban szereplő Barcelona Atletic trénere, Rafa Marquéz jelenleg a klub fő jelöltje. Marquéz játékosként hét évet töltött el a sztárcsapatnál, a Barca Atletic irányítását pedig 2022 nyarán vette át. Jelenleg a tabella második helyén áll a gárdája, hat ponttal lemaradva az éllovas Deportivótól.

