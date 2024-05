A nézőcsúcsot hozó magyar hokiünnepet a kanadai csodagyerek sem ronthatta el

Ünnepelhet a magyar jégkorongsport, hiszen a férfiak és a nők is rögtön visszajutottak a legjobbak közé, így 2023 után 2025-ben újra mindkét válogatottunk A csoportos lesz. A mai Hokitavasz elnevezésű rendezvényen már 16 órától programok várták az érdeklődőket az MVM Dome-nál, ahol aztán 17 órakor kinyitották a kapukat, 19 órakor pedig jött a Magyarország–Kanada barátságos mérkőzés, a vb-címvédő főpróbája a pénteken kezdődő csehországi világbajnokságra. A kanadaiak egy évvel ezelőtt is itt jártak nálunk, akkor 5-2-re győztek – a mieink góljait Sofron István és Galló Vilmos szerezték –, Budapestről repültek a finnországi vb-re, amit megnyertek.

Kanada tavaly a vb-döntőben 5-2-re nyert a németek ellen Fotó: MTI/EPA/Kimmo Brandt

A mai találkozó arra is alkalmat adott, hogy a közelmúltban visszavonult játékosokat – Kóger Dánielt, Magosi Bálintot, Nagy Gergőt, Pozsgai Tamást és Szirányi Bencét – köszönthessék. S ma búcsúzott el a válogatottól Don MacAdam szövetségi kapitány, a 73 éves kanadai szakember visszatér hazájába.

A 18 éves Connor Bedard előtt Wayne Gretzky is kalapot emel

A kanadai válogatott három Stanlay-kupa-győztes játékossal érkezett – Jordan Binnington (St. Louis Blues), Colton Parayko (St. Louis Blues), Bowen Byram (Colorado Avalenche, jelenleg Buffalo Sabres) – de a legnagyobb sztár a keretében a mindössze 18 éves Connor Bedard (Chicago Blackhawks), az őstehetség csatár az előző NHL-draft első választottja, s miként a Ripost írta, Chicagóban már a kosárlabdaikon Michael Jordan szintjén kezelik.

Öt évvel ezelőtt, a hokibibliának tartott kanadai The Hockey News „Ismerd meg a jégkorong jövőjét, a 13 éves Connor Bedardot!" címmel cikket írt egy kissrácról, akit az aktív játékosok közül Sidney Crosbyhoz és Connor McDavidhez hasonlítottak. Senki sem tartotta túlzásnak, hogy a két legprímább kanadai csatárhoz mértek egy serdülőkorú srácot, aki igazolta is a várakozást. Azóta ifjúsági és junior világbajnoki címet nyert, a Chicago Blackhawks tavaly az első helyen foglalta le a játékjogát, és Bedard az első NHL-es idényében 68 mérkőzésen 61 pontot (22 gól, 39 gólpassz) jegyzett. Ezzel az újoncok között a legjobb volt a ligában, és a házipontlistát is megnyerte. Az egyik gólja kapcsán az NHL történetének legnagyobb alakja, az ugyancsak kanadai, 63 éves Wayne Gretzky azt mondta, hogy ezt ő nem tudta megcsinálni – igaz, az ő idejében azt nem is csinálták, ami az az alábbi videón látható –, és Bedard annál is sokkal jobb játékos annál, mint amire előzetesen számítottak.

"I couldn't do what he did tonight."



—Wayne Gretzky after Connor Bedard's Michigan goal 👀 pic.twitter.com/p3rr9ffpf3 — ESPN (@espn) December 24, 2023

A találkozó elején a kanadaiak gyorsan megszerezték a vezetést, a 3. percben a már említett Parayko vette be távolról Bálizs Bence kapuját (0-1). Az első harmadban több gól nem is esett, pedig válogatottunknak is voltak helyzetei. Húsz perc alatt a kanadaiak 17-szer, a mieink 11-szer találták el a kaput. A találkozó jótékonysági célt is szolgált, a harmad végét jelző duda megszólalásakor plüssfigurák százai repültek jégre, amiket a Szív Bajnokai Alapítvány juttat el a gyermekkórházak kis betegeinek a „Legyél Te is szívbajnok” kampányában.

Kanada négyszer vette be a magyar kaput

A második harmadban, a 27. percben a vendégek megszerezték a második góljukat, és ehhez a csodagyerek Bedard villanása is kellett, ő adta a gólpasszt Byram Bowennek. A harmad közepén kapust cseréltünk, beállt Horváth Dominik, aki Bolzanóban egyik meccsen sem kapott lehetőséget; szép gesztus volt a szakvezetéstől, hogy most beküldték a jégre. A harmad végén őt is felavatták a vendégek, a 39. percben Power Owen bántóan egyedül maradt a kapunk előtt, és nem is hibázott (0-3). Ebben a harmadban a kanadaiak már 22-szer találták el a kapouknak, a mieink csak négyszer az övékét. Ám válogatottunk nem zuhant össze, a harmadik harmadban (27, illetve 6 kaput eltaláló lövés) csak az utolsó, 60. percben kapott még egy gólt – Guenther Dylannak is Bedard adta a gólpasszt –, emberhátrányban. Így Kanada 4-0-s győzelmét rögzíthettük, ami együttesünk számára mindenképpen vállalható eredmény, fáradtan elérve a bolzanói nagy siker után a világ legjobbja ellen.

S a záróharmadban megtudhattuk, hogy a magyar jégkorongsport históriájában megdőlt a hazai nézőcsúcs, amit eddig a kanadaiak tavalyi fellépése tartott 14 756 fővel, most 14 925-en voltak az MVM Dome lelátóin a hokiünnepen, amelyen jogosan szólt, hogy „szép volt, fiúk!”