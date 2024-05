A saját fegyverüket használják majd ellenük, aggódik az El-döntőbe tartó Alonso

Xabi Alonso 2022. októberi kinevezése előtt a kiesés elől menekült a Bayer Leverkusen, és a klub 1904-es megalapítása óta – a másodosztályú bajnoki címet is beleszámolva – mindössze három trófea díszelgett a vitrinben. A spanyol tréner viszont csodát tett a németekkel, és nincsenek messze attól, hogy egy idény alatt megduplázzák a trófeák számát: a Bundesligát már megnyerték, a Német Kupában finalisták, az Európa-ligában pedig fél lábbal a döntőben érezhetik magukat.

Már 47 mérkőzés óta veretlen Xabi Alonso Leverkusenje. Fotó: EPA/Ettore Ferrari

Csütörtökön ugyanis az olasz fővárost is bevették, az elődöntő első mérkőzését 2-0-val húzták be az AS Roma ellen, így bizakodhatva várhatják a jövő heti visszavágót Leverkusenben. Alonso persze igyekszik két lábbal a földön tartani a játékosait.

– Még egy meccs hátra van Leverkusenben. Nekik nincs veszítenivalójuk, miközben mi mindent elveszthetünk. Néha ez nehéz helyzet. Én sok fordításnak voltam már tanúja, de készen állok erre a meccsre – jelentette ki a német bajnok vezetőedzője.

Verhetetlen csapatot épített Alonso

Alonso tapasztalatból beszél. 2005-ben még játékosként ott volt abban a Liverpoolban, amely 3-0-s félidei hátrány után tizenegyesekkel megnyerte a Bajnokok Ligája döntőjét az AC Milan ellen. Arról nem is beszélve, hogy ez Alonso Bayer Leverkusenjének is a specialitása. A gyógyszergyáriak rengetegszer közel álltak a vereséghez az idényben, de a 90. perc után potyogtatják a gólokat, és legtöbbször nemcsak egyenlítenek, hanem fordítanak is a ráadásban. Ennek is köszönhetően már 47 mérkőzésre nyúlik a Leverkusen veretlenségi sorozata, már csak öt (az Európa-liga döntőjével hat) találkozón kell elkerülniük, hogy kikapjanak a tökéletes idény eléréséhez.

A Bayer Leverkusen és a kései gólok:

A másik ágon a Liverpoolt kiejtő Atalanta folytatta a jó sorozatát, 1-1-es döntetlennel nyitott az Olympique Marseille ellen. Ezek után az olaszok hazai környezetben vívhatják ki jövő csütörtökön a továbbjutást.

Európa-liga, elődöntő, 1. mérkőzések Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 1-1 (1-1)

gólszerzők: Mbemba (20.), illetve Scamacca (11.) AS Roma (olasz)–Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-1)

gólszerzők: Wirtz (28.), Andrich (73.) Európa-konferencialiga, elődöntő, 1. mérkőzések Aston Villa (angol)–Olimpiakosz (görög) 2-4 (1-2)

gólszerzők: Watkins (45+1.), Diaby (52.), illetve el-Kabi (16., 29., 56., a harmadikat tizenegyesből), Hezze (67.) Fiorentina (olasz)–Club Brugge (belga) 3-2 (2-1)

gólszerzők: Sottil (5.), Belotti (37.), Nzola (91.) illetve Vanaken (17., tizenegyesből), Thiago (63.)

kiállítva: Onyedika (61., Brugge)

