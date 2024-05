Mennyi esély van rá, hogy Schäfer András csapata kiesik a Bundesligából?

Kiesési rangadót vív az Union Berlin vasárnap, hiszen csapata a Bundesliga 32. fordulójában a Bochumot fogadja hazai pályán. A két klubnak ugyanannyi pontja van (30), az Unionnak eggyel jobb a gólkülönbsége, így a 14. helyen áll, a Bochum a tizenötödik. Arra kevés az esély, hogy a két csapat közvetlenül kiessen, hiszen az utolsó Darmstadt már elvérzett, az utolsó előtti Köln hátránya pedig hét pont Schäferék mögött. Ugyanakkor a 16. Mainz csak két pontra van tőlük, és aki az idény végén ebben a pozícióban végez, annak osztályozón kell küzdenie az élvonalban maradásért a másodosztály bronzérmese ellen. Ott pedig bármi megtörténhet.

Schäfer András küzd az Union Berlin sikeréért. Fotó: EPA/Tom Weller

Jól tudják ezt az Union Berlinnél, amely 2019-ben osztályozón jutott fel a Bundesligába a Stuttgart ellen. Az volt a 2018 nyarán kinevezett Urs Fischer első idénye a klubnál vezetőedzőként. A svájci mester évről évre rátett még egy lapáttal: újoncként a hetedik helyre vezette a berlinieket, s rögtön kivezette őket a nemzetközi porondra, az Európa-konferencialigába. A rákövetkező idényben ötödik hellyel és Európa-liga-indulással folytatódott a Fischer-csoda, majd a 2022–2023-as évadban sokáig a dobogóért volt harcban, végül negyedik lett az Union, így szerepelhetett a Bajnokok Ligájában.

Igen, a jelenlegi idényt még a BL-ben kezdték a berliniek, a Real Madrid, a Napoli és a Braga mögött a negyedik helyen végeztek a csoportban az ősszel. A kettős terhelésben elfogyott a levegő, a Bundesliga első 12 fordulójában kilenc vereség csúszott be, ami Urs Fischernek is végzetes volt. Tavaly novemberben menesztették a klub történetében páratlan eredményeket hozó edzőt, akit legendaként búcsúztattak a szurkolók, egy óriási molinón mondtak köszönetet neki.

Az edzőváltás csak az Union fellángolására volt elég

Fischer távozásával párhuzamosan tért vissza a pályára az elhúzódó sérüléséből Schäfer András. Hogy ő vagy a svájci edző helyébe lépő Nenad Bjelica adott-e nagyobb lökést az Union szekerének, azt Magyarországról nehéz lenne reálisan megítélni, az viszont tény, hogy egy kicsit újra meglódult előre a csapat: az utolsó előtti helyről a 12-13. pozícióig jött fel az Union.

Bjelica átlaga jelenleg 1,19 pont, ami Gyatlov után szabadon nem jó, de nem is tragikus. Ez a termés az egész idényre kivetítve negyven pontot eredményezne, amivel általában garantált a bennmaradás. Csakhogy az utóbbi időben megint behúzta a kéziféket a berlini vonat, amely március óta nem szállított győzelmet: a legutóbbi öt bajnokiján mindössze két pontot szerzett az Union. Így a kiesés újra valós veszély Schäferéknek.

A magyar válogatott középpályás ennek ellenére nem menekül a süllyedő hajóról, a héten jelentették be, hogy meghosszabbította a szerződését. – Az Union egy kivételes klub, amely támogatott, különösen a nehéz időszakomban – emlékeztetett Schäfer arra, hogy amikor a karrierje folytatása is megkérdőjeleződött a legutóbbi súlyos sérülése miatt, Berlinben kitartottak mellette. Így hát ő is kitart a klub mellett, amelynek szurkolói minden meccs előtt „Fussballgottként”, azaz futballistenként köszöntik őt is.

Bjelica napjai ugyanakkor meg vannak számlálva: a Kicker információja szerint az idény végén megválnak a horvát edzőtől. Sőt akár korábban is, ha a Bochum elleni rangadó rosszul sülne el.

