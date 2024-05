„Büszke vagyok rá, hogy klubunk már 125 éves” – volt és jelenlegi sportolói köszöntik a Ferencvárost

A Ferencvárosi Torna Club dicsőséglistájának ismertetésére alighanem kevésnek bizonyulna a rendelkezésre álló felület, dióhéjban mégis úgy foglalhatnánk össze, hogy ez a klub olimpiai-, világ- és Európa-bajnokok, magyar bajnokok sorát adta a magyar sportnak. A több egyéni- és csapatsportágban is érdekelt multisportklub egyik jeles képviselője a ma is közöttünk élő legenda, a 85 esztendős Rákosi Gyula, aki életének jelentős részét, 70 esztendejét az FTC kötelékében töltötte, és tölti jelenleg is.

Rákosi Gyula eddigi élete nagyját az FTC szolgálatában töltötte. Fotó: fradi.hu

Méltó módon ünnepelni

– Csodálatos dolog, nagyon büszke vagyok rá, hogy klubunk már 125 éves. Nem semmi, hogy ebből én magam is megélhettem már 70 évet. Valamit biztosan jól csináltam, hogy ilyen sokáig itt tudok lenni. Büszkén vállalom a mai napig mindenhol, hogy a Ferencvároshoz tartozom – kezdte a rá jellemző derűvel a VVK-győztes és olimpiai bronzérmes korábbi labdarúgó, Rákosi Gyula, aki lapunk kérdésére válaszolva megfogalmazta kívánságát a 125 esztendős klubnak. – Azt kívánom, hogy méltó módon ünnepeljük meg a 125. születésnapi évfordulót, vagyis a futballcsapat nyerje meg a Magyar Kupát is, emellett a bajnokságban továbbra is szerepeljen jól. Nem feledkezem meg a további szakágakról sem: vízilabda és kézilabda szakosztályunk már felnőtt a feladathoz, kívánom, hogy a többiek is kövessék őket, és hozzanak minél több dicsőséget a 125 éves Ferencvárosi Torna Clubnak!

Rákosi Gyulát a klubhoz kötődő legkedvesebb emlékeiről is kérdeztük.

– Az első ilyen az volt, amikor édesapám először levitt a Ferencvárosba. Idővel bekerültem az első csapatba, onnan a válogatottba, az olimpiára is kijutottam, többszörös válogatott tudtam lenni – ezt mind-mind a Ferencvárosnak köszönhetem. A klubtól megkaptam a lehetőséget, én pedig igyekeztem élni vele – emlékezett Rákosi Gyula.

Egyik legjobb korszakát éli a klub

A zsinórban hatodszor bajnok, évek óta stabil nemzetközi csoportkörös szereplő labdarúgócsapat ezekben az években virágkorát éli, ebben pedig nagy szerepe van Dibusz Dénesnek is, aki éppen 10 éve, 2014-ben csatlakozott az FTC-hez.

– Megtisztelő, hogy a labdarúgócsapat kapitányaként élhetem meg az alapítás 125. évfordulóját. Az elmúlt 10 év alatt nagyon sok mindent átélhettem a klubnál, ez is egy komoly mérföldkő, hiszen óriási dolog egy ilyen tradicionális sportegyesületnél szerepelni, pont ebben az időszakban – mondta a Magyar Nemzetnek a futballcsapat hétszeres magyar bajnok kapusa. – Az évforduló szépségéhez talán hozzá tudunk járulni mi is, hiszen újra sikerült bajnoki címet szerezni, illetve az elmúlt évek nagyon szépre sikerültek a labdarúgócsapat életében. Mondhatjuk, hogy az egyik legjobb korszakát éli a klub.

a Ferencváros emblematikus alakjává nőtte ki magát az évek alatt. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Jó, hogy a Fradi minden fronton jelen van

Két éve igazolt a Ferencváros 2017-ben alapított női vízilabdacsapatához Kurucz-Gurisatti Gréta. Az olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, vb-ezüstérmes játékos számára sokat jelent, hogy az FTC több, mint egy sportklub.

– Amikor a váltás mellett döntöttem, több megkeresést kaptam, de én mindenképpen egy nagy múltú klubhoz szerettem volna csatlakozni. Rengeteg hagyománya van a Fradinak, aminek jó, hogy most már én is a részese vagyok. Tetszik, hogy a klub minden fronton jelen van, nemrég a Fradi Suli Program keretein belül részt vehettem egy motivációs előadáson. Számomra nagyon inspiráló, hogy a Fradinak még erre is van ideje, energiája, figyelme. A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány arca vagyok, így külön öröm, hogy az FTC életébe az is belefér, hogy megajándékozza a gyermekeket azzal, hogy élőben ott lehetnek egy-egy focimeccsen. A 125 éves klubhoz képest a női vízilabda-szakosztály nagyon fiatal, így jó érzés, hogy az „első” sikereknek én is részese lehetek – mondta a 27 éves vízilabdázó.

Kurucz-Gurisatti Gréta 2022-ben szerződött az FTC női pólócsapatába. Fotó: Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kurucz-Gurisatti Gréta és az FTC női pólócsapata történelmi jelentőségű „ajándékkal” kedveskedhet a 125 éves klubnak, amennyiben az egyik fél második sikeréig tartó, vasárnap kezdődő, UVSE elleni bajnoki döntőben megnyeri a klubtörténet első aranyérmét.

– Ez egy nagyon szép történet lenne, amivel beírnánk magunkat a klubtörténelembe. Az, hogy ez egy ilyen évfordulón történne meg, még nagyobb motivációt jelent számunkra. Nagyon imponált a váltásom során az is, hogy a klub korábban még nem ért el ebben a szakágban olyan sikereket, amiket én már átélhettem. Szeretném, ha ezeket az élményeket újra megélhetném Fradi-dresszben is.

A Ferencvárosi Torna Club több száz meghívott vendéggel együtt pénteken, a Groupama Arénában ünnepli a klub megalapításának 125. évfordulóját.