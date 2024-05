Egymásnak ugrottak a celebek, vevő volt rá a közönség + videó

A Magyar Vívószövetség a Mediaworks kiadócsoporttal közösen hozta össze a Vívás mindenkié – Sztárok a páston! elnevezésű rendezvényt, ezzel is népszerűsítve a vívást. Nyolc, a médiából is ismert sztár, neves művész – de azt is mondhatjuk: celeb – vállalta el, hogy felkészül a megméretésre párbajtőrrel: Barabás Botond, Ember Márk és Dánielfy Gergő színészek, valamint Danny Blue illuzionista alkotta a férfitorna mezőnyét, a nőkét pedig Gubik Petra és Kovács Patrícia színésznők, Kocsis Alexandra fitneszmodell és Kocsis Lilkó showtánc-világbajnok, akik hónapokon keresztül készültek erre a gálára. A mentoraik pedig nem akárkik voltak: a kétszeres olimpiai bajnok Nagy Tímea, az olimpiai bajnok Szász Emese, az olimpiai ezüstérmes Imre Géza és az olimpiai bronzérmes Somfai Péter.