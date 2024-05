Rámutatott az Aalborg és a Veszprém közti különbségre a magyar bajnok vezetőedzője

Mint megírtuk, a Telekom Veszprém szerdán 33-28-ra kikapott az Aalborg vendégeként a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így két mérkőzés alapján 64-60-as összesítéssel alulmaradt, és kiesett a BL-ből.

Megvolt az esély, de...

– Először is szeretnék gratulálni az Aalborgnak, hogy bejutottak a négyes döntőbe. Megérdemelten nyert szerdán ellenünk. Két meccs alapján azt kell mondanom, hogy ők voltak a jobbak – ismerte el a veszprémieket felkészítő Momir Ilics, akit klubja honlapja idézett. – Jól kezdtünk Aalborgban, aztán sajnos elvesztettünk pár labdát, amit a hazaiak kihasználtak. Niklas Landin is nagyszerűen védett, azt gondolom, hogy ezek voltak a különbségek. A második félidőben megvolt az esélyünk arra, hogy visszajöjjünk a meccsbe, azonban két lerohanásnál is eladtuk a labdát. Ez döntő lehetett.

„Ők jól játszottak, mi sajnos nem”

A Veszprém kézilabdázói közül a francia beálló, Ludovic Fabregas értékelt.

– Nehéz bármit is mondani a mérkőzésről, természetesen szeretnék gratulálni az Aalborgnak. Ők jól játszottak, míg mi sajnos nem. Megvolt az esélyünk, közel jártunk hozzá, hogy vissza tudjunk jönni a meccsbe, sajnos azonban ilyen a sport. Csalódottak vagyunk. A saját felelősségemnek is érzem, hiszen azt gondolom, hogy fontos játékosa vagyok a csapatnak. Sajnos nem értük el a célunkat. Nehéz most az érzéseinken uralkodni. Megpróbáljuk jól befejezni a szezont és erősebben visszatérni. Egy új csapatról van szó, ahol sok az új játékos. Tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy elérjük az álmainkat – jelentette ki a kézilabdázó.

Csütörtökön kialakul a négyes döntő mezőnye

Az Aalborg és a Veszprém párharca mellett még egy negyeddöntő zárult le május 1-jén, a Magdeburg vendégként verte meg két góllal a Kielcét, így összesítésben egygólos különbséggel jobbnak bizonyult. Az Aalborg és a Magdeburg mellett további két csapat alkotja majd a júniusi, kölni rendezésű négyes döntő mezőnyét, ám a Kiel–Montpellier és a Barca–PSG összecsapások esetében még hátravannak a visszavágók. Ezekre csütörtökön kerül sor.