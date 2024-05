Mikkel Hansen még lehet BL-győztes az idén, a Veszprém már nem – kiesett a magyar bajnok

Az előző héten emlékezetes meccset vívott egymással a Veszprém és az Aalborg. Meglepetésre a dánok nagyon elhúztak az első félidőben, ám a második 30 percben a veszprémiek magukra találtak, végül a magyar együttes egy utolsó pillanatban lőtt találattal 32-31-re nyert. Innen folytatódott a párharc szerda este Aalborgban, ahol a veszprémiek kapusedzője, egykori legendás játékosa, Sterbik Árpád nem lehetett jelen, miután kedden szívrohamot kapott.

Tíz percig élt az álom

Az első hazai támadásból nem született gól, a Telekom Veszprém viszont kettőből kettővel nyitott, így három perc után 2-0-ra vezetett. Később szépített, majd 3-3-nál egalizált is az Aalborg, ám a 8. percben már 6-3-ra vezetett a Veszprém. A házigazda játékát több hiba, míg a magyar bajnokcsapatét magabiztosság jellemezte.

A folytatásban, 7-4-es veszprémi vezetésnél Bjarki Már Elísson lőtte bele ziccerben a labdát a dánok kapusába, elszalasztva a lehetőséget, hogy néggyel elhúzzon a Veszprém. Ez kulcspillanat volt, ezt követően ugyanis megtorpant a Veszprém, egy hazai szempontból remek sorozattal az Aalborg átvette a vezetést a 14. percben. Kettővel később már 10-8-at mutatott az eredményjelző, itt pedig a veszprémieket felkészítő Momir Ilics elérkezettnek látta az időt az első időkérésre.

A rövid szünet után egyszer visszajött 10-9-re a Veszprém, ám a 22. minutumban már hárommal vezetett az Aalborg, amely így összesítésben is továbbjutásra állt. E ponton a dánok edzője is időt kért. Néggyel a játékrész lefújása előtt öttel elhúzott az Aalborg, ekkor a meccs a Veszprémben lejátszott első félidőt idézte. Végül 18-14-es hazai vezetésnél vonulhattak félidőre a csapatok. Az átlövésből szerzett gólok számában volt nagyon elmaradva riválisától a Veszprém, de az Aalborg részéről a kapusteljesítmény is jobb volt.

Marad a bajnokság és az MK

A fordulás után két kihagyott helyzettel kezdett a Veszprém, ám eleinte így is eredményesebb volt ellenfelénél, és feljött mínusz kettőre. Feljavult a magyar együttes védekezése, Rodrigo Corrales fontos hárításokkal jelentkezett, ennek eredményeképpen a 44. percben már csak két találat volt a differencia a dánok javára. Ennél viszont már nem volt feljebb, a hajrában is megőrizte fórját az Aalborg, amelynek kapusa két és fél perccel a végső dudaszó előtt, 31-28-nál hatalmas védéssel jelentkezett. A dán együttes 33-28-ra nyert, így a Veszprémben „összeszedett” egygólos hátrányát ledolgozva megnyerte a negyeddöntős párharcot, kiharcolva a továbbjutást. A Telekom Veszprém a kétszer 60 perc alatt mindössze 10 percig tudott csak vezetni, így sorozatban második idényében is lemaradt a négyes döntőről, ahol a dán együttes visszavonulásra készülő világklasszisa, Mikkel Hansen még kap egy esélyt arra, hogy pályafutása során először, egyben utoljára felemelhesse a Bajnokok Ligája serlegét. Kétségtelenül sporttörténelmi pillanat volna, mindez azonban nem vigasz a veszprémieknek, akik a magyar bajnoki címmel és a Magyar Kupa elhódításával vigasztalódhatnak.