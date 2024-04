Nagy hátrányból jött vissza a Veszprém, amely csak egyszer vezetett az Aalborg ellen – akkor, amikor a legjobban kellett!

A Veszprém Aréna környéke hozta a szokásos látképet. Ahogy azt a nagy tömegeket megmozgató meccseknél évek óta megszokhattuk, a csarnok körzetében ott is autók parkoltak, ahol máskor nem – rengetegen hagyták járművüket az út szélén az áruház parkolója mellett, a benzinkútnál vagy éppen a Kádárta felé vezető körforgalomnál. A veszprémi klub a nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal 200 állójegyet is értékesített, de az Aalborgot is elkísérték szép számmal.

Meccshangulat a Veszprém Arénában – 5275 néző, telt ház előtt zajlott a csütörtöki BL-negyeddöntő. Fotó: Mirkó István

Az idény utolsó veszprémi rendezésű BL-mérkőzése kicsit a búcsúk jegyében is zajlott, utoljára hallgathatta például a sorozat himnuszát piros mezben a szezon végén 10 év után távozó Andreas Nilsson, de visszavonulása miatt valószínűleg nem lép pályára többet Veszprémben a dánok világsztárja, Mikkel Hansen sem. A két csapat előzőleg egyébként a 2021/2022-es idényben találkozott egymással, szintén a negyeddöntőben, akkor vendéglátóként 36-29-re nyertek a veszprémiek. Ezt az eredményt alighanem most is bármelyik magyar szurkoló örömmel elfogadta volna előre.

Váratlanul nagy hátrányban

A vendégcsapat vezette az első támadást, 58 másodperc elteltével máris a kapuban landolt a labda, ám azt még visszafújták. Hamarosan viszont már nem volt visszaút, sőt a második támadás után máris 0-2 állt az eredményjelzőn. A 4. percben még mindig nullán állt a Veszprém, amikor Hugo Descat hetesét lábbal védte az Aalborg kapusa. Végül az 5. perc kezdetén tört meg a jég, Omar Yahia révén kezdte meg a zárkózást a hazai csapat, amely kissé beragadt a rajtnál, ezért a 9. percben, 1-5-nél Momir Ilics időkéréssel szakította meg a játékot.

Rodrigo Corrales védéseivel és két gyors góllal hamar csökkentette hátrányát a Veszprém, amely viszont továbbra is pontatlan volt támadásban, így a félidő felénél négygólos lemaradásban volt. A szurkolók érezték, hogy kell a támogatás, a 15. percben néhány pillanat erejéig az egész csarnok állva szurkolt a csapatnak. A hangzavart a dánok dudaszóval igyekeztek elnyomni a veszprémi támadások alatt.

Nagy tét, nagy küzdelem. Fotó: Mirkó István

A 20. percre egy jó szériának köszönhetően 8-10-re feljött a Veszprém, ekkor élt először az időkérés lehetőségével a vendégek edzője, Stefan Madsen is. Jól jött a szünet a dánoknak, akik a hajrához közeledvén újra elléptek öt góllal – a lelátó népe ekkor már ébresztőt kiabált, Ilics edző pedig másodszor is magához hívatta a Veszprém játékosait. A rengetegszer rontó piros mezesek a szünetben nagy bajban voltak, az Aalborg ötgólos vezetése (17-12) hideg zuhanyként érte a Veszprémért szorítókat. Beszédes adat, hogy ez a differencia közel azonos lövésszám alapján alakult ki, az első félórában a Veszprém 23, ellenfele pedig 25 alkalommal vette célba a kaput.

A végén jött a csattanó

A térfélcserét követő első találatot Ludovic Fabregas szerezte, de ezzel még nem volt kint a vízből a Veszprém, főként mivel az Aalborg sem lassított: az első öt percben négy hazai találatra öt jött válaszul a vendégektől. A 40. percben, 19-21-nél a törzsszurkolók megint „felállították” az egész csarnokot, ahol ekkor minden korábbinál hangosabban biztatták a Veszprémet. Ennél a kétgólos különbségnél közelebb korábban sem járt a magyar bajnok a dánokhoz. Ezután sem: hamar négyre növelte vezetését az Aalborg, visszaállítva a korábbi meccsképet.

Hugo Descat és Mikken Hansen. A dán játékos visszavonul a szezon végén, valószínűleg utoljára viztitált Veszprémben. Fotó: Mirkó István

A párharc veszprémi felvonásának utolsó negyedórája az Aalborg 24-22-es vezetésénél kezdődött. Ezt követően Fabregas lövését kivédte a dánok kapusa, Nedim Remili ellen azonban már nem volt ellenszere – feljött mínusz egyre a Veszprém! Volt esély az egálra is, háromszor támadott az egyenlítésért a Veszprém, eleinte azonban nem járt sikerrel. Ennek az ideje hattal a lefújás előtt érkezett el, akkor 27-27-re álltak a felek.

Az utolsó percekben ugyanaz volt a forgatókönyv: egyenlített, de az ellentámadás után tartotta egygólos előnyét az Aalborg. Momir Ilics kettővel a lefújás előtt kérte ki utolsó idejét, 60 másodperccel később, 30-30-nál így tett dán kollégája is. Ezek után egy gólváltás fért bele, illetve a végén a hatalmas csattanó: az ellenfél labdavesztése után Omar Yahia vezethette egyedül a kapura a labdát, és értékesítette is ziccerét – a meccsen először, pont a lefújás pillanatában ragadta magához a vezetést a Veszprém, amely így 32-31-re nyert.

A visszavágót – amely után kiderül, melyik együttes jut be a Bajnokok Ligája júniusi, kölni négyes döntőjébe – május 1-jén rendezik Dániában.