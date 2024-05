Pigniczki Fanni dresszén elámult a ritmikus gimnasztika Eb közönsége

A Papp László Budapest Sportaréna médiabejáratához közeledve a parkolóban öt mentőautó mellett is elhaladtunk, s ugyan a ritmikus gimnasztika ennyire nem sérülésveszélyes sportág, azért nem árt az óvatosság. A rendezés egyébként tökéletes, ezt Morinari Watanabe, a Nemzetközi Tornaszövetség japán elnöke is kiemelte:

– Budapestet jól ismerem, nem először vagyok itt, és mindig jól érzem magam a magyar fővárosban. Amit eddig tapasztaltam, azt egy szóval tudom jellemezni: fantasztikus – mondta a japán sportvezető, aki hozzátette: ez az rg Eb az olimpiai ciklus egyik fontos eseménye.

Legjobbunk, a vb-bronzérmes Pigniczki Fanni már korábban megszerezte a párizsi kvótát, így a második olimpiájára készülhet. Együttes kéziszercsapatunk viszont éppen az Eb-ről szeretne kijutni az ötkarikás játékokra.

A felnőtt egyéni versenyzők a selejtezőben ma karikával és labdával mutatják, mutatták be a gyakorlataikat, A 24 éves Pigniczki és a 19 éves Wiesner Hanna is szépen megoldotta a feladatát, és mindketten elégedetten értékelhettek. Pigniczki labdával 33,350, karikával 33,650 pontot kapott, Wiesner labdával 32,050, karikával pedig 32,000 pontot.

Wiesner Hanna Fotó: MATSZ/Freschli Jozsef

Wiesner Hanna arról is beszélt, milyen nagy élmény számára, hogy hazai Eb-n szerepelhet, hiszen a legutóbbi, budapesti Eb-n, 2017-ben ő még a szurkolók között volt a lelátón. Pigniczki Fanni viszont akkor, 17 évesen már a versenyzett.

– De akkor szinte még azt sem tudtam, hogy hol vagyok, fel sem fogtam, hogy mit is jelent egy felnőtt Európa-bajnokságon versenyezni. Azóta már sok idő eltelt, és felnőtt fejjel mindezt könnyebb is, meg nehezebb is kezelni. Könnyebb, mert ezt most már tudatosan teszem, egy felépített rendszer szerint, ugyanakkor ezt a rendszert folyamatosan fenntartani azért mentálisan nem könnyű. Most egész jól sikerültek a gyakorlataim, főleg labdával, annak nagyon örülök, mert nagy versenyen még soha nem kaptam rá ilyen magas pontszámot. Egy kisebb hiba azért volt benne, és ha bejutnék a szerenkénti vagy az összetett döntőbe, ott szeretném még pontosabban bemutatni. A karikagyakorlatom eleje kicsit káoszos lett, mentés, mentés jött egymás után, de körülbelül a huszonötödik másodperc után már minden rendben volt. Ezzel együtt nem számítottam olyan magas pontszámra, amit végül erre is kaptam – mondta el Pigniczki Fanni.

Pigniczki Fanni Fotó: MTI/Kovács Tamás

Versenyzőnk karikával egy álomszép dresszben lépett fel, amire rá is kérdeztünk.

– Most versenyeztem először benne, ez már az olimpiára készült. Az előző dresszem, amivel a karikagyakorlatom adtam elő, szintén nagyon szép volt. A tervezésnél az volt a szempont, hogy amikor a közönség meglátja, kiváltson egy „wow!” érzést, hogy az mondják rá, „hűha, ez igen”! A mostani dresszem nagyon hasonlít rá, és az első visszajelzések alapján ez is kiváltja a wow-t – jegyezte meg egy félmosoly kíséretében Pigniczki Fanni.

Tőle és Wiesner Hannától is megkérdeztük, szerdán este hány órakor feküdtek le, és ma mikor keltek. Nos, abban nagy a hasonlóság közöttük, hogy este kilenc előtt már mindketten ágyban voltak, ma pedig öt és hat óra között keltek. Az érthetően jobban izguló Wiesner Hanna lefekvés előtt elvégzett egy meditációs gyakorlatot is. Pigniczki Fanni elmondása szerint éjfélkor felébredt, de gyorsan „visszaaludt”. Mi több, ezt még reggel is megtette kis időre azután, hogy már kisminkelte magát (!).

– Ilyenkor segít a maszk – magyarázta versenyzőnk. Mi pedig tegyük hozzá, hogy a rutin, a tapasztalat is.