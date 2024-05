Szoboszlai bosszúsan jöhetett le a pályáról, ki gondolta, hogy ez lesz a vége?!

A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool úgy léphetett pályára, hogy idén biztosan a harmadik helyen végez a Premier League-ben; a negyedik, 11 ponttal kevesebbel rendelkező Aston Villa pedig négy ponttal állt az ötödik Tottenham előtt. Igaz, a Spursnak még van egy elmaradt meccse is, de kedden a címvédő, jelenleg második Manchester Cityt fogadja, amelynek létfontosságú a három pont begyűjtése, csak így kerülhet a listavezető Arsenal elé a hét végi utolsó forduló előtt. Az Aston Villa a legutóbbi három tétmeccsét elveszítette, az Európa-konferenciaiga elődöntőjében otthon és idegenben is kikapott az Olimpiakosztól, vagyis a döntő kapujában bukott el, így most a bajnokságban az utolsó hazai meccsén szerette volna kárpótolni a szurkolóit azzal, hogy a Liverpool legyőzésével matematikailag is bebiztosítja a BL-szereplését érő negyedik helyét. A Poolban a csapat legutóbbi két meccsén csak csere volt, a szezon végén távozó Jürgen Klopp a West Ham United ellen (idegenben 2-2) a 91., a Tottenham ellen (otthon 4-2) a 83. percben küldte be a pályára; és a tréner ezúttal sem jelölte a kezdőcsapatba.

Szoboszlai ezúttal is csak a Liverpool cserejátékosai közé került be Forrás: X/Liverpool FC

Honfitársunknak a szeptember 3-án a 4. fordulóban játszott Liverpool–Aston Villa (3-0) meccsről szép emlékei lehetnek, hiszen már a 3. percben betalált, és az volt az első gólja a Vörösök mezében. Most már a 2. percben megszerezte a vezetést a Liverpool, Elliott jobb oldali beadása az egyik védőn megpattant, a világbajnok argentin Martínez kapus pedig olyan szerencsétlenül ért hozzá, hogy bepaskolta a kapujába (0-1). A 12. percben egyenlített a házigazda, Tielemans 15 méterről talált be Alisson kapujába (1-1). A nagy Aston Villa-szurkoló amerikai filmcsillag, Tom Hanks is tapsolt a lelátón.

Tom Hanks itt az Aston Villa első góljának örül Forrás: X/433

A 23. percben aztán Gakpo góljával újra a vendégek vezettek, millimétereken múlt, hogy a VAR azt a döntést hozta, nem volt leshelyzet (1-2). Fordulás után a második játékrész is liverpooli góllal indult, szabadrúgásból Elliott ívelte a labdát a kapu elé, s Quansah befejelte (1-3). Klopp a 75. percben egyszerre négyet cserélt, és Endo helyére Szoboszlai állt be.

75' - Four changes:



▶️ Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Nunez

◀️ Diaz, Elliott, Endo, Gakpo



[1-3] #AVLLIV — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2024

Szoboszlai helyzete kimaradt, az Aston Villa viszont kétszer is bevette a Liverpool kapuját

S a magyar válogatott csapatkapitánya két perc múlva már helyzetbe is került, Szalah passzával lépett ki, de kisodródva nem tudta átemelni a labdát az eldőlő Martínez felett. A 85. percben a túloldalon Mac Allister a 16-osa előtt elveszítette a labdát, a csereként beállt Durán pedig élt a lehetőséggel (2-3). A 88. percben pedig Diaby lövése Duránon irányt változtatva került Alisson kapujába (3-3). Több gól már nem esett, a Liverpool játékosai bosszúsan jöhettek le a pályáról...

