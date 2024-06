Nem jött össze a dán óriás álma, dühöngve búcsúzott a világ egyik legjobbja + videó

Minden idők egyik legjobb kézilabdázója, a 196 centis dán óriás, Mikkel Hansen áprilisban jelentette be, hogy az idei olimpia után nem folytatja a pályafutását. A játékos csapata ezt követően a Telekom Veszprém legyőzésével biztosította be helyét a BL négyes döntőjében.

A veszprémiek elleni párharc végén még Mikkel Hansen örülhetett. Fotó: Mirkó István

Megvolt az esély az egyenlítésre

A döntőbe vezető szombati mérkőzésen a Barcelona a Kielt, az Aalborg pedig a Kölnben címvédőként szereplő Magdeburgot verte meg. Létrejött tehát az „álomdöntő”, Mikkel Hansen a sorozat legeredményesebb együttese, a Barcelona ellen kapott egy esélyt arra, hogy csapatával megszerezze a remek sikerekkel tarkított pályafutásából még hiányzó BL-elsőséget.

Nos, a korábban háromszor is a világ legjobbjának választott Mikkel Hansenen nem múlott a győzelem: az Aalborg részéről Hansen nyolc, Thomas Arnoldsen és Mads Höxer Hangaard pedig hat-hat alkalommal talált be, ám ez is kevés volt, a Barcelona 31-30-ra nyert, így újra Európa trónjára ülhetett. A Barcelona 12. alkalommal nyerte meg a BL-t. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy az Aalborg a hajrában kétszer is támadhatott az egyenlítésért, sőt Hansené lehetett volna a csattanó, ám a dán időn túli szabaddobása lécet talált. A sikertelen próbálkozás után Hansen nem is tudta leplezni érzelmeit, dühöngve vette tudomásul a vereséget.



Párizs lesz a végállomás

Mikkel Hansent tehát vasárnap láthatták utoljára klubmérkőzésen, a 36 éves dán pályafutása azonban még nem ért véget, az utolsó meccsek a párizsi olimpián következnek. Ott Dánia Norvégiával, Magyarországgal, Franciaországgal, Egyiptommal és Argentínával szerepel egy csoportban.