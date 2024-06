Folytassa, Míster! Marco Rossi ismét varázsolt

Marco Rossit 2018 nyarán a csúnyán megbukott Georges Leekens helyett nevezték ki szövetségi kapitánynak. Vele is nehezen indult be a gépezet. A magyar válogatott a C osztályban kezdte meg a Nemzetek Ligája első kiírását, méghozzá egyből vereséggel, Tamperében, Finnország vendégeként. A csapat ezután is hektikusan szerepelt, a végére aztán belelendült, és szerencsével – az utolsó fordulóban a görögök odahaza Lambrópulosz öngóljával kikaptak az észtektől – befutott a második helyre, aminek köszönhetően részt vehetett a pótselejtezőben.

Már-már úgy tűnt, hogy véget ér Rossi nagy korszaka... (Fotó: Mirkó István)

A sikertörténet innen jól ismert. A Covid alatt, zárt kapuk mögött legyőztük 2-1-re Izlandot és kijutottunk a 2020-as, 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságra, amelyen várakozáson felül szerepelve Franciaországgal és Németországgal is döntetlent játszott, közben megnyerte a Nemzetek Ligája B osztályát is és feljutott az A divízióba, ahol Angliát oda-vissza legyőzte. népszerűsége egyre emelkedett

Időközben igazából egyetlen mélypont volt, a 2022-es világbajnokság selejtezője, amelyben a magyar válogatott valós esély nélkül esett ki. Igaz, Rossi nem ezt emelte ki a Svájc elleni vereség után.

– 2020 szeptembere óta, négy éve ez volt az első alkalom, hogy én mint edző, szégyelltem a csapatom játékát az első félidőt követően – mondta Rossi. Csak az Oroszországtól hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereségre gondolhatott, amit a magyar szurkolók már rég megbocsátottak.

Úgy volt megírva, hogy a sikertörténet folytatódjon.

Marco Rossi két vereség után ismét összekapta a magyar válogatottat. Jobbak voltunk a skótok ellen, megérdemeltük a győzelmet.

Az Európa-bajnoksággal tehát nem ér véget, folytatódik a magyar válogatott és Marco Rossi közös korszaka. Ezt attól függetlenül kijelenthetjük, hogy a magyar válogatott ezzel a győzelemmel még nem jutott tovább, tehát akár ki is eshet. Ám a csapat ismét olyan boldogságot okozott, hogy nem is vitás, Rossinak muszáj maradnia.

Marco Rossi szerződése 2025-ig, a világbajnoki selejtezők végéig szól. Őszintén reméljük, hogy 2026-ig nem távozik az olasz mester. Mondani sem kell, hogy az mit jelentene...