Társai tudtára adták, mit nem szabad Szoboszlainak: beszélni + videó

Ha nehezen is, de elérte, amit szeretett volna a magyar labdarúgó-válogatott: vasárnap 1-0-ra legyőzte Skóciát , ezzel életben tartotta az esélyeit a csoportkörből való továbbjutásra. Nagy ünneplés kezdődött a pályán, és a játékosok öröme tovább is kitartott, az Eb-meccs utáni interjúkat is mosolyogva adta. Akkor ért igazán fülig a szája, amikor egy-egy társa megjelent mellette…