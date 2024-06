Már a templomba is beszökött a futball az Európa-bajnokságon + fotó

A vezette magyar válogatott vasárnap 21 órakor Skócia ellen vívja Stuttgartban az utolsó csoportmeccsét a németországi Eb-n. Mivel eddig Svájctól és a házigazdától is kétgólos vereséget szenvedett a csapat, a továbbjutáshoz a skótok ellen mindenképpen nyerni kellene, de még az sem biztos, hogy elég lesz a nyolcaddöntőhöz. Jó hír, hogy ha nehezen jön ki a matek, hinni még mindig lehet – nem akárki üzen egy stuttgarti templomból, íme:

Isteni üzenet egy templomban a foci Eb egyik helyszínén, Stuttgartban. Fotó: Magyar Nemzet

„You’ll never walk alone. – Gott” – olvasható az üzenet a belvárosban, a Schlossplatzon található szurkolói zóna közelében egy templomban. Az aláírás szerint egyenesen Istentől. Telitalálat. A You’ll Never Walk Alone a Liverpool klubhimnusza, de számos más csapat szurkolói is éneklik, a német példánál maradva a nemrég BL-döntőt játszó Dortmund drukkerei is.

A „soha nem jársz egyedül” azt fejezi ki, hogy történhet bármi, mindig van kihez tartozni. A hitnek is valami hasonló a lényege.

Meg kell hagyni, a látványra is adtak: kapuháló és kis papírból készült focilabdák veszik körbe a táblát. A futball már a templomba is beszökött Németországban.

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója jelenti Stuttgartból.