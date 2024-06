Eb-matek: Szoboszlai Dominikék így juthatnak tovább a csoportból

Az Európa-bajnokságon az A csoport tegnapi második mérkőzésén a skótok szereztek vezetést, de a svájciak még az első félidőben egyenlítettek. Több gól pedig nem esett, maradt az 1-1. Mivel a skótok az első fordulóban 5-1-re kikaptak a németektől, mi pedig 3-1-re a svájciaktól, ez már előrevetítette, hogy a harmadik fordulóban a magyar–svájci meccs a csoport harmadik helyéről dönt majd. Tény, hogy ha a skótok tegnap nyertek volna a svájciak ellen, akkor még a magyar–skót–svájci körbeverés lehetőségével is számolnunk kellett volna, de erről már nincs szó. Bár együttesünk pont nélkül, 1-5-ös gólkülönbséggel áll a csoport negyedik helyén, Szoboszlai Dominikék számára még él a remény a továbbjutásra. Ha vasárnap legyőzik a skótokat, akkor a sorsuk attól függ, hogyan alakulnak majd a további eredmények a többi csoportban. Az A csoport állása: 1. Németország 6, 2. Svájc 4, 3. Skócia 1, 4. Magyarország 0.

Tekintsünk vissza, mi történt a 2016-os és 2021-re csúszott 2020-as Európa-bajnokságon, hiszen ezeken is ugyanez volt a lebonyolítás, mint a mostanin: a hat csoport első és második helyezettjei mellett a négy legjobb harmadik is továbbjutott, így állt össze a nyolcaddöntő mezőnye. 2016-ban csoportelsők lettünk, nem kellett számolgatnunk, a csoportharmadikok közül pedig a szlovákok és az írek négy, a portugálok és az északírek három ponttal mentek tovább, az ugyancsak hárompontos törökök és az albánok búcsúztak. A portugáloknak és az északíreknek is nulla volt a gólkülönbsége, a törököknek és az albánoknak mínusz kettő. (Nem mellékesen az F csoport záró fordulójában a Magyarország–Portugália meccs 3-3-ra végződött, s ha nyerünk, amihez közel voltunk, a portugálok kiesnek. Végül azonban ők nyerték meg a franciaországi kontinenstornát.)

Ukrajnának három pont és mínusz egyes gólkülönbség is elég volt

Három éve azért nem kellett számolgatunk, mert újra az F csoportban, a „halálcsoportban” két ponttal a negyedik helyen zártunk a franciák (6 pont), a németek (4) és a portugálok (4) mögött. A négy továbbjutó csoportharmadik Portugália (4), Csehország (4), Svájc (4) és Ukrajna (3) lett, Finnország (3) és Szlovákia (3) kiesett. Az ukránok mínusz egyes gólkülönbséggel mentek tovább, a finnek mínusz kettővel estek ki.

Ha úgy számolunk, hogy vasárnap legyőzzük a skótokat, három pontunk lesz; és ha akadna két csoportharmadik, amely nem szerez három pontot, akkor nem is kell a gólkülönbséget nézni, továbbjutók vagyunk. S az nagyon jól jött számunkra, hogy a B csoport második fordulójában a Horvátország–Albánia találkozó tegnap 2-2-re végződött, az albánok a 95. percben egyenlítettek. Az első körben a horvátok 3-0-ra kikaptak a spanyoloktól, az albánok pedig 2-1-re az olaszoktól, vagyis mindkét csapatnak egy pontja van.

Amennyiben a hétfőn az albánok nem nyernek a spanyolok, a horvátok pedig az olaszok ellen, akkor a csoport harmadik helyezettjének legfeljebb két pontja lehet. S erre azért komoly esély van.

Mivel a 2. fordulóból még csak három meccset játszottak le, a C, D, E és F csoportban egyelőre nehéz tisztán látni. Ám a 2016-os a 2021-es történéseket is alapul véve arra nem nagyon számíthatunk, hogy lesz még egy csoport, amelyben a harmadik helyezett csak egy vagy két pontot szerez. De azért előfordulhat. Ha a D csoportban a Lengyelország–Ausztria meccs döntetlen lesz, majd a záró körben a lengyelek kikapnak a franciáktól, az osztrákok pedig a hollandoktól. Vagy ha az F csoportban a Csehország–Grúzia meccs pontosztozkodással végződik, majd a harmadik körben a csehek kikapnak a törököktől, a grúzok pedig a portugáloktól. Ha ezek bekövetkeznének, az említett két csoportban a harmadik és a negyedik is egy pontot gyűjtene.

Ha Rossi csapata legyőzi a skótokat, hétfőn még biztosan nem utazik haza

Láthattuk, 2016-ban és 2021-ben is a gólkülönbség döntött a harmadik helyezettek között, s nekünk most a mínusz néggyel nagyon rosszul áll a szénánk. Mi tagadás, csapatának a skótok ellen legalább háromgólos sikerre lenne szüksége, hogy abban reménykedhessen, három ponttal és jobb gólkülönbséggel jut a 16-ba. Ám ha már egy egygólos győzelem összejönne, hétfőn nem utazhatna haza, mert a csoportkör szerdán zárul, s az is előfordulhat, hogy csak aznap nem sokkal 23 óra előtt dől el a sorsunk.