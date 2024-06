BL-döntő: a „You'll never walk alone” a Liverpool nélkül is szívszorító lehet

Magyar kötődése is van a „You'll never walk alone”-nak, amely eredetileg Molnár Ferenc Liliomjának átdolgozott, angol zenés változatában, a Carousel című, 1945-ben megírt musicalben hangzott el. A dal a második világháború után népszerűvé vált, a „soha nem maradsz magadra” üzenet vigaszt nyújtott a családtagjaikat, barátaikat elvesztőknek. Akkor lett belőle futballhimnusz, amikor a ’60-as években a liverpooli együttes, a Gerry & The Pacemakers is feldolgozta, ami óriási siker volt, vezette a slágerlistákat, és azóta a Liverpool FC szurkolói is éneklik.

A Dortmund szurkolói már ellepték Londont a Real Madrid elleni BL-döntő előtt (Fotó: EPA/Adam Vaughan)

A „You'll never walk alone” tökéletesen kifejezi az elhivatott szurkolók érzéseit, az összetartozás erejét, hogy történjék bármi, ők jóban-rosszban kitartanak a csapatuk mellett. Szívszorító és egyben mesékbe illően felemelő példa volt erre a 2005-ös BL-döntő, amelyen az első félidőben 3-0-ra vezetett az AC Milan a Liverpool ellen, de az angol szurkolók vallásos áhítattal énekelték az isztambuli stadion lelátóin himnuszukat. A csapat pedig a BL-döntők történetének legnagyobb feltámadását végrehajtva 3-3-ra kiegyenlített, majd a tizenegyespárbajban meg is nyerte a finálét.

Hogyan lett a Dortmund szurkolóinak is a klubhimnusza?

Számos más csapat szurkolói is átvették a Liverpooltól a dalt, közülük a Dortmund drukkerei talán a leghíresebbek. De igazából a németek nem is Liverpoolból, hanem Glasgow-ból vették át a „You'll never walk alone-t”. Hogyan? A történet minden bizonnyal 1966-ban kezdődött, amikor a KEK elődöntőjében a skót Celtic a Liverpool otthonában lépett pályára, és ott a glasgow-iaknak annyira megtetszett a dal, hogy azóta ők is éneklik (a sorozatot egyébként abban az évben a Dortmund nyerte meg a Liverpool elleni döntőben Glasgow-ban…)

Tehát a Celtic-szurkolók is elkezdték énekelni a „You'll never walk alone”-t, amely aztán a ’90-es években terjedt el Németországban. Méghozzá Uli Hesse „Így épült a sárga fal” című könyve szerint úgy, hogy 1991-ben a St. Pauli szurkolói körbeutazták Nagy-Britanniát, hogy hasonló érzelmű drukerekkel barátkozzanak. Eljutottak a Celtic-szurkolókhoz, akiknek a tiszteletére az útról készült videós beszámolójukat a „You'll never walk alone” punk verziójával festették alá, amelyet az ipswich-i Addicts zenekart játszott.

A dal futótűzként terjedt Németországban, és Dortmundba is eljutott – így tehát Glasgow-ból, nem pedig Liverpoolból érkezve. 1996-ban kérték fel a dortmundi Pur Harmony nevű bandát, hogy énekelje fel a dalt, ami miatt az énekes, Matthias Kartner eleinte ódzkodott.

– Egy jó barátunk mondta, hogy meg kellene csinálnunk a You'll never walk alone-t, de először azt gondoltam, jaj, ne – nyilatkozta Kartner. – Szép dal, de nehéz énekelni, mert először mélyre lök, aztán felemel. Végül egy héttel később mégis megcsináltuk. Mi mind Dortmund-szurkolók vagyunk, odaadtuk a felvételt a stadion bemondójának, aki azt mondta, nagyon jó, kipróbáljuk.

Bejött. Azóta a Dortmund szurkolói is rendszeresen eléneklik a „You'll never walk alone”-t a csapat meccsei előtt, s ez vélhetően így lesz a Real Madrid elleni mai BL-döntőn is. Annál is inkább, mert a német csapatot a legtöbben esélytelennek tartják a rekorder Real ellen.

Különleges volt, amikor 2016-ban az Európa-ligában találkozott egymással a Liverpool és a Dortmund, és a két csapat egyaránt világhírű szurkolói közösen énekelték a szívszorító dalt az Anfield Roadon:

A Real Madrid a 15. BEK/BL-győzelmét szerezheti meg ma este (21.00) a nagy meglepetésre döntőbe jutott Dortmund ellen, amely 1997-ben egyszer már megnyerte a Bajnokok Ligáját.

