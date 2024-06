Eddig csak az Atlético tudta megtenni a Reallal, amire ma a Dortmund készül

Minden bizonnyal kevesen fogadtak volna arra, hogy a Borussia Dortmund lesz a klubfutball csúcsmeccsének az egyik résztvevője. A német csapat eddig csak egyszer, 1997-ben gyűjtötte be a nagy fülű kupát, emellett 2013-ban elveszített egy döntőt a mai találkozó helyszínén, a londoni Wembley Stadionban. Most a harmadik Bajnokok Ligája-fináléjukra készülhetnek a dortmundiak, miután a könnyebb ágon, mégis fekete lóként, a PSV-t, az Atlético Madridot és a Paris Saint-Germaint kiejtve masíroztak el a legfontosabb mérkőzésig. A Real Madrid néz majd szembe a németekkel, a királyi gárda esetében pedig már-már az jelent meglepetést, ha nem jut el idáig. A szombati mérkőzésnek a BEK-et és a BL-t tekintve rekordszámú döntős szerepléssel (17) és győzelemmel (14) a spanyolok az esélyesei, akik egyes vélemények szerint már a negyeddöntőben elvégezték a munka nehezét azzal, hogy búcsúztatták a címvédő Manchester Cityt. A Real az angolok mellett az RB Leipziget és a Bayern Münchent is elintézte a kieséses szakaszban.

Ezért a trófeáért csap ma össze a Real Madrid és a Borussia Dortmund Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton

A Real Madrid nemcsak a BL-ben gyűjtött be nagy skalpokat, hanem a többi sorozatban is megnyerő teljesítményt nyújtott. Olyannyira, hogy az idény során csak kétszer kapott ki Carlo Ancelotti együttese: tavaly szeptemberben a bajnokságban, idén januárban a Király Kupában gyűrte le a Realt a másik madridi topcsapat, vagyis az Atlético Madrid. A bajnoki címet utcahosszal nyerték meg Bellinghamék, és bár a hazai kupában nem diadalmaskodtak, a Bajnokok Ligájában tizenötödszörre is a csúcsra érhetnek.

Egy meccsen (talán) a Realt is le lehet győzni

Ugyanakkor a Borussiának csak a BL-győzelem mentheti meg az idényét. A dortmundiak leszerepeltek a Bundesligában, csak az ötödik helyet szerezték meg, a Német Kupában pedig a Stuttgart elleni nyolcaddöntő jelentette nekik a végállomást.

– A játékosaim hisznek magukban, és bármilyen akadályba is ütköznek szombaton, azt teszik újra, amiben végig erősek voltak. Időtlen idők óta vár Dortmund a Bajnokok Ligája megnyerésére, és túl régen nem járt a döntőben sem – fogalmazott Edin Terzic.

– Az eddigi eredmények most nem számítanak, mert hiszek benne, hogy egy mérkőzésen győzhetünk. A mi csapatunk ezt sokszor bizonyította az idényben. Amióta Bajnokok Ligájának hívják a sorozatot, a Real Madrid mind a nyolc döntőjét megnyerte, rajtunk múlik, mi történik a következőn. Nem az volt a célunk, hogy bejussunk a fináléba, az aranyéremért jöttünk – szögezte le a Borussia vezetőedzője.

Terzic Dortmundtól nem messze született, gyerekkorától rajongott a csapatért, és a 2013-as BL-finálén, amelyet 2-1-re nyert meg a Bayern München a Borussia ellen, a helyszínen szurkolta végig. Azóta felküzdötte magát vezetőedzőnek, tavaly pedig mindössze négy perc választotta el attól, hogy megnyerje a bajnokságot a sárga-feketékkel, de végül a bajorok lettek a bajnokok. Most abban bízik, hogy ő lesz az, aki 1997 után először a klubfutball csúcsára vezeti vissza a Dortmundot.

Ancelotti halmozza a rekordokat

Carlo Ancelottinak már bőven kijutott a sikerből. Az olasz szakember csúcstartó, már négyszer diadalmaskodott a BL-ben, kétszer a Real Madrid, kétszer pedig az AC Milan vitrinjébe került az irányítása alatt a serleg. Ez lesz a hatodik döntője, ami szintén rekord. Tapasztalt rókaként azonban jól tudja, egy csapatot sem szabad lebecsülni.

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez nem az első alkalom, és remélhetőleg nem az utolsó. Bízom a játékosaimban, elég időnk volt a megfelelő felkészülésre. Mindenki a célra összpontosít. Elég magabiztosak vagyunk ahhoz, hogy a legjobb teljesítményünket tudjuk nyújtani. Ez számunkra az idény legfontosabb meccse. Nagyon tiszteljük a riválisunkat, megérdemli, hogy idáig jutott, de bízom benne, hogy minden a mi terveink szerint alakul.