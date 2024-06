Szoknya, sör és remény – Skócia történelmet írhat Marco Rossi csapata ellen

Immáron több mint egy hete skót megszállás alatt van Németország. Sajtóhírek szerint mintegy 150 ezer felföldi szurkoló érkezett az Európa-bajnokságra, és ha egyenként összeszámolni nem is tudjuk őket, mi is folyton skótokba botlunk. Nem lehet úgy felszállni a metróra vagy a regionális vonatokra, hogy előbb-utóbb ne látnánk skót szoknyás férfiakat. Ráadásul teljesen indokolatlan helyeken is feltűnnek, olyan városokban is, ahol a skót válogatott éppen nem is játszik. Egyvalamiben biztosan nehéz lesz megverni őket: szurkolásban.

Szoknya, sör és remény – a skót szurkolók szentháromsága. Fotó: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

A skót válogatott Európa-szerte irigyelt szurkolói csoportosulása a Tartan Army nevet viseli. Az 1998-as világbajnokságon a BBC például azt írta róluk, hogy az egész torna egyik fénypontját jelentették. Már a színes megjelenésük magával ragadja az embert, a nevükben is benne van a „tartan”, amit mi skót kockás mintaként ismerhetünk, ilyenből készül a kilt, a tradicionális, térdig érő férfi skót szoknya. A Tartan Army büszke tagjai pedig ebben járják Németország utcáit.

A Tartan Army soha nem adja fel a reményt

A szoknya mellett a sör a másik nélkülözhetetlen kellékük, és persze ott, ahol alkohol folyik, olykor az indulatok is elszabadulhatnak , de saját tapasztalataink alapján a skótok rendkívül barátságosak. Akármelyiküket szólítottuk le, kedélyesen válaszoltak, amikor pedig megtudták, hogy magyarok vagyunk, megöleltek és jót kívántak csapatának – persze csak ellenük ne legyen jó napja, tették hozzá.

– Mi skótok vagyunk, mi mindig remélünk. Többet, mint ami a realitás, de ha remény nincs, akkor semmi sincs – fogalmazott lapunknak egy idősebb skót szoknyás férfi Münchenben, aki szépen összefoglalta, mi jellemzi őket.

Skócia ugyanis még sosem jutott tovább egyetlen világversenyen sem a csoportkörből: a világbajnokságokon nyolcból nyolcszor, az Eb-ken háromból háromszor ért véget az útjuk csoportmeccsek után. Ennek ellenére a drukkerei olyan lelkesek, mint talán egyetlen másik nemzetéi sem. Amikor a németek elleni nyitómeccsen a házigazdák 4-0-s vezetésénél a Tartan Army rákezdett a „Flower of Scotland” szívfacsaró dallamára, a lelátón mindenki egy kicsit skót akart lenni. Ők a reményt tényleg soha nem adják fel.

Tíz nyeretlen meccsre egy Gibraltár elleni siker jut

Most pedig a magyar válogatott elleni utolsó csoportmeccs előtt nem is reménytelen a helyzetük. Németországtól ugyan kikaptak 5-1-re múlt pénteken, de aztán Svájc ellen 1-1-es döntetlent értek el, így ha legyőzik a mieinket, joggal bízhatnak benne, hogy megtörik az átok, és négy ponttal végre egyszer túlélhetik a csoportkört. Ugyanerre a magyar válogatottnak kevesebb esélye van, hiszen Rossi csapatának a siker esetén is csak három pontja lenne, és sokat nyomna a latba a gólkülönbség, hogy a hat csoport négy legjobb harmadik helyezettje közé oda lehessen férni. A skótok jelenleg sokkal inkább a saját kezükben tartják a sorsukat, ennyit tesz a Svájc elleni egy pont, szemben a mieink 3-1-es vereségével.

Azt azért mindenképpen meg kell említeni, hogy a skót válogatott tavaly szeptember óta, vagyis a legutóbbi tizenegy meccséből egyetlenegyet tudott csak megnyerni, azt is a nem túl acélos Gibraltár ellen.

Gyakorlatilag abban a pillanatban elromlott Steve Clark csapatának a formája, ahogy kijutottak az Eb-re. A selejtezőkön Skócia ötből öt győzelemmel kezdett, és ezzel igen hamar bebiztosította a részvételét a németországi tornán. Ezután azonban rögtön három vesztes – köztük két barátságos – meccs következett, és azóta is tart a szinte nyeretlen széria (Gibraltár nehezen komolyan vehető legyűrését leszámítva).

A skót sérüléshullám az Eb-n is folytatódott

Egészen komoly sérüléshullám sújtotta Clark együttesét, a fontos játékosok közül Lewis Ferguson (Bologna), Nathan Patterson (Everton) és Aaron Hickey (Brentford) el sem utazhatott az Eb-re, az átok pedig Németországban is folytatódott, Kieran Tierney Svájc ellen sérült meg, ő sem játszhat a magyarok ellen. Ő abszolút húzóembere a skót válogatottnak, a Real Sociedad védőjének kiesése nagy érvágás.

Svájc ellen McTominay szerezte a gólt, ami még sokat érhet a skótoknak Fotó: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Tierney mellett a Liverpool balhátvédje, Andy Robertson, az átmenetekben erős John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Brighton) és a Manchester United sokoldalú középpályása, Scott McTominay számítanak a skótok legfontosabb futballistáinak. Az pedig figyelemre méltó, hogy a 3–4–2–1-es alapfelállásuk épp a tükörképe a magyar válogatott leggyakrabban alkalmazott hadrendjének. Skócia reaktív futballt játszik, a kontrákra és a pontrúgásokra épít, így vélhetően másfajta meccs vár a mienkre, mint a labdabirtoklást szerető Svájc és Németország ellen.

Ez pedig nem biztos, hogy ízlik majd Marco Rossi csapatának. Könnyű meccsre mindenesetre ezúttal sem számíthatunk.

Európa-bajnokság, A-csoport, 3. forduló:

Vasárnap: Skócia–Magyarország 21.00, Svájc–Németország 21.00

A csoport állása: 1. Németország 6 pont, 2. Svájc 4, 3. Skócia 1, 4. Magyarország 0.

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója jelenti Németországból.