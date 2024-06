Gólzápor és drámai pillanatok az elterülő német sztár miatt az Eb-nyitómeccsén

Partihangulat vezette fel a 2024-es Európa-bajnokság nyitómeccsét, a hangosbemondóból a világ futballszurkolóinak kedvenc dala, a Freed from Desire üvöltött, nem is kellett több, a skót és a német drukkerek egyaránt lázba jöttek, talpra ugrottak, táncoltak, mintha csak koncertre jöttek volna. Ennél hangosabb csak akkor volt a müncheni Allianz Arena, amikor a skót himnusz következett. Olyan átszellemülten énekeltek a vendégszurkolók, hogy abban a pillanatban egy kicsit mindenki skót akart lenni.

Florian Wirtz szerezte az Európa-bajnokság első gólját. Fotó: EPA/MARTIN DIVISEK

A házigazdaként túlsúlyban lévő németek is teli torokból énekelték a saját himnuszukat, de az a jellegéből fakadóan is katonásnak hangzott a skótok érzelmektől fűtött előadása után. A meccs napján is inkább a skótok csinálták a hangulatot München főterén, a Marienplatzon. Meg egy kis feszültséget is, néhányan közülük rendőrökkel balhéztak. A meccs elején sem bírtak magukkal, egy füstbombát becsempésztek valahogy a lelátóra.

Az ilyenkor mindig kötelező megnyitóünnepség felejthető volt, a kezdőkör közepén a felfújt Eb-trófea a sajtópáholyból úgy nézett ki, mint egy hatalmas partra vetett hal. Amikor viszont a januárban elhunyt Franz Beckenbauer özvegye, Heidi kísérte be az igazi kupát (két korábbi német Eb-győztes, Jürgen Klinsmann és Bernard Dietz társaságában), állva tapsolt az egész lelátó.

Wirtz és Musiala gyorsan lehűtötte a skótokat

Már a meccs első percében újra talpra ugrottak a németek, ugyanis Rüdiger indításával Florian Wirtz került nagy helyzetbe, de lesen volt. Nagy elánnal kezdett a házigazda, de több pontatlan passz után mindig lemondóan hördült fel a kissé türelmetlen német közönség.

A 11. percben aztán kitört a hazai örömünnep: megint Wirtz volt főszerepben, és a tizenhatos vonaláról leadott lövése a kapufa segítségével a skót kapuban kötött ki – 1-0. Nyolc perccel később pedig már kettő volt közte: Havertz lövés helyett passzolt, a címzett, Musiala pedig egy labdaátvétellel elküldte a védőjét. majd határozottan a jobb felsőbe tüzelt – 2-0.

Wirtz és Musiala a német futball jövőjét és már jelenét is jelentik, mindketten 21 évesek, és ők a német keret legértékesebb játékosai 130, illetve 120 millió euróval. A 25. percben megint jött a rongylábú Musiala, aki a tizenhatos vonalán cselezgetett, mire felrúgták. A játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, de a VAR korrigált, és szabadrúgás lett belőle. Egy variáció után a meccs előtt nyílt levelet író csapatkapitány, Gündogan lőtt laposan, de gyengén, így nagyobb volt a füstje, mint a lángja.

Drámai pillanatokat éltek át a német szurkolók

A 41. percben német sortűz érkezett a skót kapura, a vendégek már fellélegezhettek, amikor lövését sikerült szögletre blokkolni. Középen azonban elterült a gyepen Gündogan, aki kemény rúgást kapott a lábára, ahogy a földre zuhant, egyből feltette a kezét fájdalmasan felkiáltva. Egy-két percre síri csend lett a stadionban, a hordágy és a mentősök ugrásra készen álltak az oldalvonalnál. Végül nem lett baj, Gündogan feltápászkodott.

Közben a VAR vizsgálta az esetet, ami alapján a játékvezető kiállította a durva szabálytalanságot elkövető Porteoust és tizenegyest ítélt, amelyet Kai Havertz értékesített. Az első félidő így meggyőző, 3-0-s német előnnyel zárult.

Ezt a rúgást kapta Gündogan, jogos volt a piros lap...

A második félidőre ahogy arra számítani lehetett, lehűlt a meccs. A skótok emberhátrányban nem tudtak mit tenni, a németek meg 3-0-s előnynél nem akartak felesleges energiákat égetni a torna legelején. Ennek egyik jele volt, hogy Julian Nagelsmann a 60. perc után elkezdett tartalékolni, legalábbis a mezőny egyik legjobbja, Wirtz korai lecserélése erre utalt. Ekkor jött a dortmundi Füllkrug is (ő Havertz helyére), aki viszont friss erőként bizonyítani akart, és a 68. percben a jobb felsőbe bombázott – 4-0.

Szívfacsaró skót ének, kitörő német futball-láz

A 74. percben Musiala helyére beszállt is. Ha netán kérdés lenne, ki a németek legnagyobb kedvence, ekkor választ kaphattunk rá: megőrült a német közönség érte, s bár korábban Toni Kroost is éltették név szerint, Müller nagyobb ovációt kapott. A skót drukkerek pedig időről időre rákezdtek a Flower of Scotland szívfacsaró dallamára, miközben kiütötték a csapatukat. Ahogy lapunknak elmondta egyikük a meccs előtt, ők mindig reménykednek, mert a remény nélkül semmi sincs.

Labdarúgó Európa-bajnokság, A csoport, 1. forduló:

Németország–Skócia 4-0 (3-0), München, Allianz Arena, jv.: Turpin (francia). Gólszerzők: Wirtz (11.), Musiala (19.), Havertz (45+1. – tizenegyesből), Füllkrug (68.). Kiállítva: Porteous (44., skót)

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója jelenti Münchenből.