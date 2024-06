Menyasszony a részegedő drukkerek között, és a skót duda is előkerült Münchenben

Óriási tömeg gyűlt össze München központi terén, a Marienplatzon péntek délután. A skót szurkolók rekeszszámra cipelték a söröket, a tér szökőkútjából pedig valóságos habfürdőt csináltak. Vélhetően sört öntöttek a vízbe, amely teljesen habos lett.

Egymásra találtak a skót és a német drukkerek az Eb nyitómeccse előtt Fotó: EPA/Anna Szilagyi

Feltűnt a tömegben egy menyasszony is, aki éppen csak egybekelt a vőlegényével. Biztos nem gondoltak arra, amikor lefoglalták az esküvő időpontját, hogy mi lesz a Marienplatzon az Eb nyitónapján. Az esküvői fotókat mindenesetre máshol kell elkészíteniük.

Előkerült a skót duda is, a vendégszurkolók pedig dalolásztak. Bár egy nappal az Eb nyitómeccse előtt még nem találkoztunk német szurkolókkal, most már ők is megjelentek. Ennek ellenére a Marienplatzon határozottan skót uralom volt.

Beszéltünk egy William Wallace-nak öltözött skót és egy idősebb német drukkerrel, akik barátságot kötöttek egymással. Kérdésünkre megegyeztek abban, hogy győzzön a jobb.

Bár mi főként oldott hangulatú, békésen részegedő skótokkal találkoztunk, az Origó cikke szerint balhék is előfordultak: miután megtelt a szurkolói zóna, amiből feszültség adódott, elkezdték sörösüvegekkel dobálni a rendőröket. Történt más baj is, öt skót szurkoló súlyos balesetet szenvedett autóval, mert elfeledkeztek róla, hogy Németországban jobboldali közlekedés van, és ketten súlyosan megsérültek.

Nézze meg helyszíni videónkban, milyen hangulat uralkodott a Marienplatzon az Eb 21 órakor kezdődő Németország–Skócia nyitómeccse előtt:

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója Münchenből jelentette.