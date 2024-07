A Sportgardenben éled újjá az olimpiák szellemisége

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága tavaly szeptemberben indította útjára a Sportoló nemzet programot, amelynek célja az élethosszig tartó, rendszeres és szervezett keretek között zajló sportolás népszerűsítése. Ehhez viszont közelebb kell vinni a magyarokat a sport világához, és az idei nyáron az olimpia remek apropóként szolgálhat eme cél eléréséhez szükséges első lépéshez – írta meg korábban a Magyar Nemzet.

Ennek eredményeképpen született meg a Margitszigeten található Sportgarden, ahol az érdeklődők számos sporteszközt láthatnak és foghatnak akár kézbe is: többek között az atlétikában használt gátat, gerelyt, rajtgépet, diszkoszt, kalapácsot, bokszzsákot, illetve a kajak-kenuhoz, evezéshez, ritmikus gimnasztikához és víváshoz kapcsolódó tárgyakat. Az Origo Sport podcastsorozatának legújabb részében kiállítástervező szakmai stáb vezetője, Szemerey Samu beszélt, hogy milyen gondolatok és célok vezérelték őket az interaktív kiállítás megalkotásákor.

– A sport rengeteg dologhoz kapcsolódik, és mi öt témakört próbáltunk megjeleníteni a kiállításon. Az idő, a sebesség és a ritmus kérdésköre a rekordokhoz szükséges utolsó másodpercek eléréséhez kötődik. Emellett az ideális sportolói test témája is megjelenik, ami nagyon sokat változott az elmúlt száz évben. A közösség és a szurkolás az identitás kérdéskörébe tartozik, a magyar sportolók is gyakran egy történelmi eseményhez kapcsolódó olimpián szerepeltek, mint például az 1956-os melbourne-i olimpia. Negyedik az innováció és az edzéstechnikák fejlődése, és végül a sportolói mozgás témája, ahol nemcsak a sebesség, hanem a technika és a szépség is számít – árulta el Szemerey Samu.

Ikonikus sporteszközök, érmek, archív filmfelvételek, valamint kvízek, memóriajátékok és más digitális elemek várják a vendégeket, akik nemcsak játszva tanulhatnak, hanem maguk is részeseivé válhatnak a sport, az olimpiák történetének.