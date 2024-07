Nézni, szurkolni és kipróbálni: interaktív olimpiai miliő a Margitszigeten

Kedd délután a múlt magyar olimpiai bajnokait is felvonultató kiállítás és a különleges pop-up közösségi tér ünnepélyes megnyitóján részt vett a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Schmidt Ádám, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese, Berényi Péter, és a kiállítástervező szakmai stáb vezetője, Szemerey Samu.

Magyar hősök az olimpiákon

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága tavaly szeptemberben indította útjára a Sportoló nemzet programot, amelynek célja az élethosszig tartó, rendszeres és szervezett keretek között zajló sportolás népszerűsítése. A sajtóeseményen elsőként felszólaló Schmidt Ádám szerint ehhez viszont közelebb kell vinni a magyarokat a sport világához, és az idei nyáron az olimpia remek apropóként szolgálhat eme cél eléréséhez szükséges első lépéshez.

– A jelent nem lehet építeni a múlt tisztelete nélkül. A Sportgarden az egyedülálló közösségi élmények mellett arra is lehetőséget ad a látogatóknak, hogy megismerjék a korábbi ötkarikás játékok magyar hőseit. Ezentúl a sport közösségépítő erejét is megtapasztalhatják, a helyszínen együtt szurkolhatnak a magyar sportolóknak Párizsban – mondta el a sportért felelős államtitkár, aki szerint kiemelt céljuk, hogy szélesítsék a sportolói közösséget a közeljövőben.

Sportoló nemzetté kell válnunk

A Sportgardenben számos közösségi sportolási lehetőség várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt, és nem számít, hogy egyesek még csak most ismerkednek a sporttal. Hétvégenként az érdeklődők számos sporteszközt láthatnak és foghatnak kézbe is akár: többek között az atlétikában használt gátat, gerelyt, rajtgépet, diszkoszt, kalapácsot, bokszzsákot, illetve a kajak-kenuhoz, evezéshez, ritmikus gimnasztikához és víváshoz kapcsolódó tárgyakat.

– Ne csak sportnemzet, hanem sportoló nemzet is legyen Magyarország. A mindennapi mozgást ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek között is fontos népszerűsíteni – emelte ki a Sportoló nemzet programról Berényi Péter, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese, aki szerint ehhez fontos lépés az olimpia ideje alatt megnyíló Sportgarden. A Sportodüsszeia című interaktív kiállításon a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum a magyar sporttörténet legkiemelkedőbb pillanataiba és az ötkarikás játékok történelmének legérdekesebb mozzanataiba enged bepillantást a látogatóknak, de nem úgy, ahogy a legtöbben gondolnák. Ikonikus sporteszközök, érmek, archív filmfelvételek, valamint kvízek, memóriajátékok és más digitális elemek várják a vendégeket, akik nemcsak játszva tanulhatnak, hanem maguk is részeseivé válhatnak a sport, az olimpiák történetének.

Gyurta Dániel cáparuhája, Kovács Katalin kajaklapátja

– Az átlagemberek nem tudják, hogyan néz ki élőben egy-egy sporteszköz, s így nem ugyanazt az élményt kapják a televízió képernyőin keresztül. Olyan közösségi teret hozunk létre, ahol fiatalok és idősek is megtalálhatják a maguk élményeit – hangsúlyozta Berényi Péter, aki elárulta, hogy a kiállítás ideje alatt izgalmas, élménydús foglalkozások várják a gyerekeket és a felnőtteket. Közülük különösen népszerű a Sportszertár nevű program, ahol több sporteszközt, többek között az olimpiai bajnok Gyurta Dániel cáparuháját vagy Kovács Katalin kajaklapátját is kezükbe vehetik a látogatók.

Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkárának köszöntő beszéde: