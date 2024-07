Egyáltalán nem így képzeltük az olimpiai rajtot Egyiptom ellen

Elkezdte szereplését az olimpián a magyar férfi-kézilabdaválogatott is. Az ellenfél Egyiptom volt, s az előzetes erőviszonyok alapján ez a mérkőzés akár sorsdöntő is lehet a csoportból való továbbjutás szempontjából. Egy fontos eltérés már a találkozó előtt érezhető volt a női válogatott nyitómeccséhez képest: ezúttal a magyar szurkolók voltak létszámfölényben a lelátón. Persze nem is a házigazda volt az ellenfél.

Lékai Máté már 2012-ben, a londoni olimpián is a magyar csapat tagja volt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Egyiptom kezdett jobban, a magyar támadásokba sok technikai hiba csúszott: pontatlan passzok, kézből kicsúszott labdák, volt lépéshiba és vonalra lépés miatt elvett gól is. Az egyiptomiak könyörtelenül kihasználták a gyors indítási lehetőségeket, és felállt védelem ellen is sokkal meggyőzőbbek voltak, mint a magyar csapat.

Egyiptom nyolc góllal is vezetett a magyar csapat ellen

Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya 10-6-os hátrányban kért időt az első negyedóra vége előtt, de ezt sem követte pozitív változás: Egyiptom 15-7-re ellépett.

Kapuscserével, majd két beállós támadással is próbálkoztunk az első félidő hajrájában. Kiegyensúlyozottabbá vált a játék képe, s az első harminc perc végére sikerült kicsit közelebb zárkózni, 19-15-ös hátrányban vonulhatott pihenőre a magyar válogatott.