Hirtelen kitisztult a Szajna – megtartják a triatlonosok versenyeit!

Véget ért tehát a párizsi olimpia egyik legnagyobb botránnyal fenyegető eseménysorozata, és végre-valahára meg lehet szerdán rendezni mind a női – reggel 8 órakor rajtol a mezőny –, mind a férfi (10.45) egyéni versenyszámot a napok óta várakozó triatlonosok számára. Tény, hogy a női versenyre az előre meghatározott napon kerülhet sor, de a férfiak versenyét halasztani kellett, illetve a sportolók egy pillanatot sem edzhettek a Szajnában a víz fertőzöttsége miatt.

Szerdára végre kitisztult annyira a Szajna, hogy megrendezhetik a triatlonosok versenyét Fotó: EPA/Andre Pain

– Évek óta érvényben van már az a szabályozási szint, amihez most is tartanunk kellett magunkat. Hatalmas volt a nyomás rajtunk, hogy tekintsünk el ettől és engedjük be a folyóba a sportolókat, ám ezt nem tehettük meg. Számunkra az ő egészségük a legfontosabb! Mi is nagyon szeretnénk, hogy legyen verseny, ám ehhez még tisztulnia kellett a folyónak – nyilatkozta Tóth Tamás, a Nemzetközi Triatlonszövetség, a WT elnökségének tagja.

Miután megszületett a döntés a versenyek megrendezéséről, szerdán reggel 8-kor rajtol a női egyéni verseny, ahol Kuttor-Bragmayer Zsanettnak szurkolhatunk – aki már a tokiói olimpián is rajthoz állhatott, és minden idők legjobb női egyéni eredményével a 12. helyen ért célba –, és közvetlenül utána, 10 óra 45 perckor indítják a férfimezőnyt az olimpiai hetedik Bicsák Bencével és Lehmann Csongorral. A WT vészforgatókönyvében az is szerepelt egyébként, hogy duatlonná alakítják a triatlont, vagyis az úszás kikerül a számok közül, de erre szerencsére nem került sor.

– Végre megvagyunk, erre a hírre vártunk napok óta. Mostantól nem szabad az előzményekkel és a körülményekkel foglalkozni. Talán nem túlzás, hogy ilyen felvezetés után ma reggel és délelőtt az egész világ a triatlonfutamokra figyel majd. Bízom benne, hogy jó versenyeket látunk, és Zsanett, valamint Bence és Csongor is kihozzák magukból a maximumot – mondta Lipták Tamás, a Magyar Triatlonszövetség szakmai igazgatója.