Emiatt hagyják el az olimpiai falut az úszók, hotelekbe költöznek

Csong Csang-hun, a Koreai Úszószövetség (KSF) elnöke beszélt a sportolóik problémáiról Párizsban. A közlekedéssel akadtak gondjaik, egy sofőr figyelmetlensége miatt egy kisebb baleseten is túl vannak, illetve az őket szállító buszokban sem kellemes az utazás. A jármű ablakait leragasztották, a klíma pedig nem működött.

– Általában 40-45 percig tart a falutól az arénáig az út, de volt, amikor több mint másfél órába telt. Az ablakokat valószínűleg azért ragasztották le, mert aggódnak a terrortámadások miatt, de ez így rettenetes – panaszolta az egyik dél-koreai úszó, Hvang.

A KSF a további problémákat megelőzve az olimpiai úszóversenyek helyszínétől, a La Defense Arénától mindössze egy ötperces sétára található hotelbe költöztette hat versenyzőjüket.

– Csak azt akarjuk elérni, hogy legalább egy kicsit kényelmesebb legyen nekik – nyilatkozta Csong.

Az Origó emlékeztetett, korábban a magyar kapitány is hasonló problémákról számolt be. Van rá esély, hogy más nemzetek sportolói is követik a dél-koreaiak példáját, és inkább egy hotelt választanak az olimpiai falu helyett.