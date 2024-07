A világ a párizsi olimpia esti megnyitóját várja + videó

Délelőtt ijesztő hírek érkeztek Párizsból: néhány órával a párizsi olimpia megnyitója előtt a főváros környékén ismeretlenek több helyszínen is gyújtogattak a gyorsvasúthálózaton, s egyes vonalakon le kellett állítani a közlekedést. Arra is van példa, hogy a szabotőrök a síneket rongálták meg. A francia vasút, az SNCF „több, egy időben végrehajtott rosszindulatú cselekményeket” említett a közleményében. S bár azonnal megkezdődött a károk helyreállítása, az illetékesek szerint a munkálatok akár egész hétvégén eltarthatnak.

Forrás: X

A gyújtogatások kétségkívül rossz érzéseket kelthettek az olimpia megnyitójára készülőkben, azzal együtt, hogy tudhatjuk, az eseményt mintegy 45 ezer rendfenntartó biztosítja, és Párizs felett 150 kilométeres körzetben lezárják a légteret. Arról érkeztek hírek, hogy a Szajna-parti megnyitóra több mint 300 ezer embert várnak, s mintegy 120 állam- és kormányfő is jelen lesz a ceremónián.

Kora délutánra gyakorlatilag le is zárták Párizst.

Tóth Krisztián megígérte, nagyon figyel, hogy jól tartsa a zászlót

A ceremónia miatt az olimpiai faluban készülő magyar sportolók közül Tóth Krisztián cselgáncsozó és Böde-Bíró Blanka kézilabdázó lehetett a legizgatottabb, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság őket választotta ki a zászlóvivő megtisztelő szerepére. A Tokióban olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián erről pár órával az itthoni eskütétel előtt értesült július 8-án.

– Éppen cipőt vásároltam a formaruhához aznap, amikor megtudtam. Kicsit úgy éreztem magam, mint amikor az olimpiai bronzérmemet megnyertem Tokióban, bevittem a szobámba a faluban, és nem is értettem, mi történt velem, csak nézegettem a medált, és kérdeztem magamtól, ez tényleg az enyém-e. Természetesen nem is vacilláltam egy másodpercig sem azon, hogy elvállaljam a zászlóvivést. Nagyon furcsa érzés és hatalmas büszkeség, hogy én mehetek elöl Blankával a magyar lobogóval. Ekkora megtiszteltetés talán még nem is ért az életemben. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy számomra ez a felkérés nagyjából egy olimpiai éremmel egyenértékű. Figyelni fogok arra, nehogy elessek, jól tartsam a zászlót, és jól álljon a ruha rajtam – mondta Tóth Krisztián a Mandinernek.

Böde-Bíró Blanka is nyilatkozott:

Cikkünket frissítjük.