Komoly veszély fenyegeti a sztárokkal teletűzdelt Dream Team mérkőzéseit

Barcelona óta a kosárlabda az olimpiák egyik csúcseseménye, akkor szerepelt először a tornán a Dream Team, azaz az Egyesült Államok NBA-sztárokból összeállított válogatottja. Az USA most is számos csillagot felvonultat , a férfiaknál ott van a csapatban többek között LeBron James és Stephen Curry, a hölgyeknél pedig A’ja Wilson, és mindkét csapat veretlenül maradt a felkészülése során. Papíron egyértelmű a fölényük, de az olimpián olyan kihívások is érik őket, amelyek váratlan akadályt jelentenek.

A’ja Wilson a legnagyobb sztár a nők között Fotó: AFP

A játékosok kiemelt státusa miatt a Team USA úgy döntött, hogy az olimpiai falu helyett egy párizsi luxusszállodában laknak az amerikai játékosok, ez egyébként 1992 óta hagyomány. A kosárlabda-mérkőzéseket azonban Lille-ben rendezik meg, így a két csapatnak minden mérkőzés előtt utaznia kell, ők a vonatot választották, ami kétórás utat jelent normális esetben, de éppen az olimpiával kapcsolatos nehézségek miatt ez az idő négy órára nőtt.

Nagy késések várhatók

Annak érdekében, hogy a csapat időben odaérjen a mérkőzésekre, a Team USA azt tervezte, hogy egy nappal korábban utazik Lille-be, és közvetlenül a mérkőzések után tér vissza Párizsba. A közelmúlt franciaországi eseményei azonban közbeszóltak. Pénteken, a megnyitó ünnepség reggelén a francia nagysebességű vasútvonalakon három gyújtogatásos támadás történt, ami több mint 800 ezer rendszeres ingázó utazását zavarta meg. Emellett ráadásul hackerek által elkövetett kibertámadások miatt utasok ezrei rekedtek az állomásokon, és elzárták a Párizsba vezető főbb útvonalakat. Bár a nagysebességű vasúti közlekedés azóta újra elindult, a hatóságok figyelmeztettek az akár kétórás késésekre.

Steph Curry kulcsember lehet Fotó: Nba.com

Az Egyesült Államok kosárlabdázói így most megoldást keresnek arra, hogy miként juthatnak el biztosan és pontosan a mérkőzéseikre. A férfiak vasárnap 17.15 órakor Szerbia ellen kezdenek, a nők pedig hétfőn 10 órakor Japán ellen lépnek pályára.