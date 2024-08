A Ferencváros is megkezdi bajnoki szereplését, Pascal Jansen határozott célt jelölt meg

Az FTC első fordulós meccsét az ellenfél, a Debrecen kérésére elhalasztották, ám a zöld-fehérek így is túl vannak két tétmeccsen: a magyar bajnok hazai pályán 5-0-ra, idegenben pedig 2-1-re győzte le a walesi The New Saints együttesét.

Adama Traoré és a Ferencváros eddig jól teljesített a BL selejtezőjében. Fotó: Mirkó István

„Ugyanolyan izgatott vagyok, mint az első BL-meccsem előtt”

A júniusban kinevezett vezetőedző, a holland Pascal Jansen irányításával tehát eddig mindkét mérkőzését megnyerte a Ferencváros, amely szombaton 19.45-től a Kecskemétet fogadja a Groupama Arénában. A kecskemétiek a Fehérvár elleni 0-0-s döntetlennel kezdtek a múlt héten.

– Ugyanolyan izgatott vagyok, mint az első Bajnokok Ligája-meccsem előtt. A BL-ben szerzett első tapasztalat fantasztikus volt számomra, az edzői stáb tagjainak és a játékosoknak egyaránt. Érezhettük, micsoda energia áramlik a csapat és a szurkolók között. A Kecskemét elleni mérkőzésen hasonlóra számítok, nagyon várom, hogy bemutatkozzunk a bajnokságban. Természetesen azzal a céllal vágunk neki a sorozatnak, hogy zsinórban hetedszer is megnyerje a Ferencváros az NB I-et – kezdte Pascal Jansen, akinek várakozásait a Fradi.hu idézte.

– A Kecskemét többször bizonyította, hogy veszélyes csapat. Észnél kell lennünk, de nemcsak a szombati találkozón, hanem az összes mérkőzésünkön, hiszen mindenki a Ferencvárost szeretné legyőzni. Minden egyes ellenfelünkből maximálisan fel kell készülnünk, legyen szó hazai vagy pedig nemzetközi mérkőzésről.

A bajnokcsapat bemutatkozása mellett szombaton további két mérkőzést rendeznek: a csütörtökön még a Konferencialiga selejtezőjében érdekelt Fehérvár a Diósgyőrt, az MTK Budapest pedig az újonc Nyíregyházát fogadja. Vasárnap Paks–Újpest és Puskás Akadémia–Zalaegerszeg összecsapásokkal zárul a második játéknap, amely a Debrecen győri sikerével már pénteken elkezdődött.